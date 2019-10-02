女童虐死 全身40傷 保姆夫婦涉嫌對4人施暴

（巴生2日訊）保姆夫婦虐待4名小孩，其中一名4歲女童更被虐死，剖驗報告顯示，女童腹部遭鈍器重擊而死，遺體也留下四十多處新舊傷痕。

警方發現，4名被虐的孩童，有2人是保姆與前夫所生的小孩，另2人則是一對雙胞胎，其中一人被虐死。

巴生南區警區主任三蘇阿馬披露，巴生南區警區是於週日（9月29日）下午1時21分，接獲一名巫裔男子投報，指直落加弄雅迪路一間住家，有小女孩去世，而小女孩被送往醫院時證實離世。警方調查後，發現女童是遭人虐死。

2受害童是保姆孩子

他指出，4歲女童的腹部遭鈍器重擊而死，遺體多達四十處新舊傷痕。對此，警方於昨日上午11時，逮捕30歲伊班籍保姆和36歲丈夫（志願民防部隊成員）調查。

他說，警方過後檢查另3名小孩的身體，包括保姆與前夫所生的2名5歲和8歲的小孩，以及另一名被託管的4歲巫裔女孩。

三蘇阿馬說，3名年齡介於4至8歲的孩子，身上都有皮外傷，目前已經被送往巴生中央醫院檢驗。

保姆夫婦被扣查

三蘇阿馬說，保姆夫婦被捕後，警方援引謀殺及父母或監護人疏忽照顧孩子的罪名調查。

他指出，2名嫌犯於今早被帶往巴生法庭申請延長扣留，法庭批准警方延扣7天助查，已允准兩名嫌犯從今日起延扣7天助查。

他披露，随著4岁女童被虐死后，警方将援引刑事法典第302（谋杀）条文和2001年儿童法令第31（1）（A）条文（父母或监护人疏忽照顾孩子，导致孩子暴露在危险下）调查。

三蘇阿馬說，雙胞胎母親已在昨晚前往巴生南區警區，而父親尚未聯繫上。