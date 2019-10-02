【港反修例示威】 4處地點開6發實彈槍 警強調開槍合理合法





（香港2日訊）香港昨日（1日）多區有市民示威，香港警員在油麻地及荃灣曾開槍射實彈，包括在荃灣近距離射實彈擊中一名中五學生；警察公共關係科晚上稱多區出現“暴動行為”。香港警務處長盧偉聰昨晚深夜見記者，稱警員是“生命受威脅下”，在“電光火石間”作出開槍決定，認為開槍警員行為“合理及合法”。他又稱中槍男生涉嫌襲警已被捕，警方調查後會決定會否起訴他。

盧偉聰稱18歲受傷男生是“左肩附近”中槍，送往瑪嘉烈醫院時清醒。有記者指出，該男生體內子彈距離心臟僅3公分，質疑盧偉聰稱其肩膊中槍是歪曲事實，他回應稱，在場警員“不是醫務人員，無X光機”，只知道男生傷口在膊頭附近，“若子彈進入的方向可能影響其他地方，我相信醫管局或醫院方面可提供更多資料”，強調警方沒提供不正確信息。

有記者指出，事發時在場警員配備布袋彈、橡膠子彈及胡椒球槍等，質疑警員在極近距離向人開槍射實彈是否“蓄意謀殺”，盧偉聰回應稱，警員與施襲者的距離不是由警員決定，“是施襲者那麼近距離站過來”，強調警員當時別無選擇，只能用手上武器製止。他又稱，已觀看坊間片段，認為涉事警員開槍是“合理合法”。至於為何警員不向天開槍示警，盧偉聰稱開“警告槍”要視乎環境，“適合就用囉，用不到就不用囉”。

盧偉聰稱，警員周二全日共開6發實彈，包括在荃灣大河道一槍、沙嘴道兩槍、旺角向天開兩槍、沙田坳道一槍，但他未知沙田坳道開槍詳情，需進一步了解。他又否認警方發出過“前線警員感到有危險就可開真槍”的指令，但“若個別同事講過這樣的話，我要回去查一查”，強調警方使用槍械及武力的指引無改變，警員生命受威脅可用適當武力應付。

另外，盧偉聰說，週二下午起，全港多處有“暴動的違法行為”，他予以最嚴厲譴責，形容週二是香港“其中一個最暴力最混亂的日子”。他又表示，警方全日拘捕逾180人，涉暴動、非法集會、藏有攻擊性武器及襲警。

據港媒報導，該中彈的中五生昨晚7時許接受手術，取出子彈碎片，據悉已恢復清醒，無須使用呼吸機。