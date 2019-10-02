西蒂卡欣：警查中學祈禱屬矯枉過正 “父母有異議可讓孩子轉讀國中”

（吉隆坡1日訊）隨著警方介入調查檳城美以美女中被指進行基督教祈禱儀式一事，人權律師西蒂卡欣說，警方此舉有矯枉過正之嫌，因為美以美女中本來就是一所教會學校，更何況我國並無明文規定該校不能在重要儀式開始之前進行基督教祈禱儀式。

“基督教祈禱儀式進行時有穆斯林在場，也不能被視為向他們宣教或說服他們改教，否則，穆斯林就不能參加任何在教堂舉辦的婚禮或喪禮，而這種說法等同鼓吹宗教隔離，這將違反聯邦憲法第11（4）條款。”

“若有學生的父母對學校進行基督教祈禱儀式有異議，那麼，請他們把自己的孩子轉到一般的國中或宗教學校就讀。”

西蒂卡欣通過臉書發帖說明自己對此事的看法後，也呼吁教育部對付那些強迫非穆斯林原住民參加伊斯蘭祈禱儀式的國小。

她說，有4名原住民學生因認為自己是非穆斯林，而拒絕念經，結果遭教師掌摑。

“發生這件事情時，你們有發表任何聲明嗎？警方有逮捕涉案的教師嗎？沒有！什麼行動都沒有！所以，我希望你們不要以這種方式，急著證明自己比別人更虔誠，我已經厭倦傻瓜無中生有的鬧事！”

此外，掌管教育事務的的檳州第二副首長拉馬沙米也說，教會學校舉行基督教祈禱儀式的作法並無不妥。

“基督教會學校進行基督教祈禱，有錯嗎？”

他說，這是一群“麻煩制造者”挑起的課題。

他披露，根據他所接獲的訊息顯示，美以美女中並未在相關頒獎典禮上進行基督教祈禱。

“據我所知，當天學校是進行‘感恩’（thanks giving）。感恩可以是很多方面的，包括感恩神（god）。”

詢及另有教會學校在巡查員宣誓儀式中，讓學生舉蠟燭宣誓，結果被指是基督教儀式一事時，他反問，舉蠟燭有何錯？

此外，他認為，教育部在此事上對美以美女中發出嚴厲提醒的作法可說是反應過度。

“警方目前還在調查此案，也還沒有結論，為何教育部那麼快就採取行動？”