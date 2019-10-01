【 一馬案續審】 1MDB與Aabar聯營計劃 沙魯爾：劉特佐精心佈局





（吉隆坡1日訊）一馬公司（1MDB）前首席執行員拿督沙魯爾阿茲拉聲稱，在逃的富商劉特佐曾提及，1MDB與Aabar之間的聯營計劃非常重要，因為這關乎到第13屆全國大選所帶來的影嚮。

他在前首相拿督斯里納吉涉及一馬公司洗黑錢案第16天的審訊中說，劉特佐與在1MDB擁有“絕對權力”的納吉深入討論之後，產生了1MDB與Aabar聯營計劃的想法和計劃。

也是此案第9名控方證人的他指出，劉特佐還安排了阿布紮比王儲前來大馬訪問，作為第13屆大選前的支持性政治活動之一，借此使投資者和大馬人相信有關聯營計劃是一項真正進行的項目。

他說，1MDB與Aabar Investment PJS（IPIC子公司）於2013年3月12日在首相辦公室簽訂了總值達180億令吉（60億美元）的聯營協議，納吉也親自出席儀式，顯示納吉對此聯營計劃感興趣，並視此計劃為他的“孩子”。

納吉視計劃為“孩子”

沙魯爾聲稱，據劉特佐與他及Jasmine Loo的討論，及劉特佐給的資訊和行動計劃，聯營計劃從策劃、到簽約儀式圓滿結束是經劉特佐精心布局。

“1MDB主席丹斯里洛丁和Aabar主席Khadem Qubaisi代表雙方簽約，出席者包括納吉和王儲兼阿聯酋武裝部隊最高副司令Mohammad Zayed上將，而我則是見證人。”

“此大事件令我確信，1MDB與Aabar之間的投資是政府對政府的交易，涉及到兩國之間的戰略夥伴關系。”

沙魯爾指出，1MDB與Aabar聯營計劃“超快”推進，1月中提出聯營建議，不到2個月的時間便完成，包括財政部發出支持信、與阿布紮比談判、成立ADMIC及成立1MDB GIL等。

他認為，這是不正常的程序，因通過的8A/2013董事通函決議（DCR）原本只是防備籌集60億美元行動失敗的後備計劃。

他披露，1MDB與Aabar合作的所有決定和批準都通過董事通函決議（DCR）進行，沒經董事會討論，因為劉特佐不希望開放進行詳細討論，他要趕時間以便合作立即進行。

“劉特佐也提供了行動計劃和內容給1MDB公司前法律顧問盧愛璇（Jasmine Loo）準備DCR，甚至DCR 12/2013的附件都是從Aabar獲得的提案和條款單。這已顯示全是劉特佐的精心安排。”

Aabar沒註入資金 ADMIC沒運作

沙魯爾提及，在1MDB與Aabar聯營計劃協議下，雙方須註資30億美元到阿布紮比馬來西亞投資有限公司（ADMIC），但據知，ADMIC沒運作，Aabar也沒註入任何資金到ADMIC。

他表示，該公司實際上是不活躍，也未按計劃行動，但他須執行劉特佐的指示，因為他認為是納吉委於的任務和意願。

他不諱言，現在才意識到1MDB從2009至2013年其任職期間的資金流失糢式，一直都是表面上對國家有利的項目貸款，並吸走部分借來的資金。

他離開1MDB時，1MDB的總負債約300億令吉，而2010至2013年，財政部、大馬政府承擔了300億令吉債務的風險敞口。

劉特佐1MDB角色持續4年

沙魯爾說，從2009年起，劉特佐通過執行納吉的終極命令和指示，在1MDB扮演重要的角色。這糢式持續長達4年，直到2013年他被調往到首相署表現管理和履行單位（PEMANDU）。

他表示，每次劉特佐傳達納吉的指示後，他都有再次和納吉確認。他也懷疑，2013年3月被調離1MDB的原因，是因他當時多次不滿交易被快速處理。

他披露，在1MDB醜聞在2015年及2016年引起爭議後，1MDB董事會一致向納吉提議辭去職務，但他們被指示留任到2016年直到委任新一批董事。

“1MDB董事在2015年及2016年被反貪會和警方傳召前，劉特佐曾召集他們匯報，談話的重點是指導他們如何回答執法單位的提問。”

沙魯爾在接受斯里南盤問時聲稱，匯報強調兩項關鍵點，即淡化納吉和劉特佐在SRC國際公司和1MDB決策中的參與及所有指控都是對首相的政治攻擊。

他也提及，2015年一次公賬會聽證會前，他和1MDB時任首席執行員阿魯爾甘達接獲公賬會致信要求出席，阿魯爾甘達向他轉達，指首相辦公室致電要求他們出國，缺席有關聽證會。

他當時便聽從指示到新加坡渡假，後來還是有出席之後的聽證會。

他在2015年的公賬會聽證會後，曾與哈山阿里芬會面，後者告訴他，公賬會成員對該會的看法及報告內容。

他在2009年至2016年期間曾到訪納吉住家10至20次，劉特佐有時也會出現。

每年加薪 任職CEO月薪9.9萬

沙魯爾透露，他在1MDB任職首席執行員期間，最後領取的月薪是9萬9000令吉，擔任一馬董事每年又可獲取17萬9000令吉津貼；2012年時還獲逾114萬令吉花紅。他在1MDB任職期間每年也都獲加薪。

他直言，2009年開始擔任登嘉樓投資機構（1MDB前身）首席執行員的月薪是8萬令吉。

他聲稱，除擔任一馬董事職務每年可獲17萬9000令吉的津貼；每次參加董事會會議，也可領取1500令吉。

他認為，納吉也認同他的工作表現。斯里南問他是否有獲任何獎勵時，沙魯爾回應指，他在2012年獲18個月的花紅，當時月薪逾8萬令吉。

沙魯爾用了6天念完長達270頁的證詞；納吉首席辯護律師丹斯里沙菲宜向法官表示，他需兩個星期時間對沙魯爾進行交叉盤問；此案將在下周一（7日）續審。