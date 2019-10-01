佳日星要求聯邦明年財案 用部份稅收建人民房屋

（檳城1日訊）檳州房屋委員會主席佳日星再次要求聯邦政府在2020年財政預算案裡，把部分來自人民的稅收，用作建造人民房屋用途。

佳日星聲稱，他對聯邦政府停建人民組屋計劃感到失望，也不贊同廉價組屋最低售價超過4萬2000令吉及7萬2500令吉。

不贊同廉屋最低價逾4萬

他今日在檳州房屋局的工作坊上說，檳州是全國第二小的州屬，繳交給聯邦的稅務貢獻卻是全國第三高，但在人民組屋福利上，檳民應該從聯邦政府獲得更合理的待遇。他指出，在國陣政府時代，雖然國陣未在檳建造人民組屋，卻有該計劃的存在。

他說，2018年大選改朝換代后，原以為擱置的計劃有重啟希望，如今卻一再受阻。

佳日星重申，人民納稅，政府有義務使用這筆稅金提供基本生活需求，其中可負擔的組屋是非常重要一環。因此，他聲稱指示檳州房屋局致函給房屋部及財政部，要求在2020年財政預算案中，強制把部分稅收用作建造人民房屋計劃。

他也建議，2020年財政預算案應談及如何解決購屋者普遍面對的高貸款拒絕率。他說，低收入最需要銀行貸款購物，這批平民往往卻遭銀行拒絕貸款申請，無法完成最基本的擁屋人權。

“要達到檳城2030年願景，檳城需要擁有18萬個廉價屋、中廉價屋、可負擔房屋單位。如今我們已建或已批准建造的單位，只有10萬3000個單位。”

2人民組屋設SMK

為配合首相敦馬哈迪推介的國家社區和諧計劃，佳日星指檳州政府將率先在山竹園人民組屋及峇眼再也人民組屋成立“社區和諧秘書處（Sekretariat Muafakat Komuniti，簡稱SMK）。

他說，SMK秘書處在今年杪裝置完成后，房地部官員就會前來站崗，通過各項活動激活社區活力，維持社區和諧。

他透露，房地部長祖萊達將在10月16日蒞臨檳城，推介此計劃。針對吉隆坡總警長拿督斯里馬茲蘭日前宣布，鎖定27個暗藏犯罪活動人民組屋和政府組屋，即刻起派遣警官充當聯絡員，佳日星對此政策保持觀望。

他說，檳州人民組屋是否也適合採納這項措施，仍有待討論，但他認為人民組屋也有好人，若有警員日夜巡邏監視，恐有損良好居民的自由。他認為SMK計劃更適合用來維持社會治安。

歡迎檳成5G示範州

佳日星對於檳州也是5G示範項目受惠州屬之一，表示歡迎。

他認為，比起其他州屬，檳州擁有的高端網絡設施最多，當局可以最低成本在此展開項目測試，無需安裝其他智能公共設備，如智能停車系統、精明城市設計。

雖然通訊及多媒體部長哥賓星是佳日星的弟弟，但他強調並非要藉此要求特別關注，而是檳城真的擁有最佳的試行能力。