副財長：今年反應熱烈 明年料無自願報稅計劃

（吉隆坡1日訊）財政部副部長拿督阿米魯丁說，給予11個月時間讓納稅人參與的“自願申報特別計劃”（SVDP）經於9月30日截止，明年預料不會再推出。

他今日出席第九屆聰明報稅營後受詢時說，這項計劃獲得熱烈反應，現在是開始計算多少人需要繳交罰款的時候，而參與的人數等相關資料將於近期內公布。

去年11月推出的自願申報特別計劃，讓納稅人自願申報往年錯報、漏報或是沒有申報的收入，並讓這些納稅人享有低利率的罰款額，即6月30日前作出申報者的罰款額為未申報收入的10%，而7月1日至9月30日申報收入著的罰款額則是15%。

內陸稅收局將於9月30日以後，向不主動參與這項計劃，卻有未申報收入的納稅人征收相關收入45%至300%的罰款。

詢及政府能否達到今年征收1500億令吉稅收的目標時，阿米魯丁說，目前的進展順利，今年的稅收比往年增加，而增幅會於較後時公布。

2018年，內陸稅收局收取1370億4400萬令吉的稅，與2017年的1233億1000萬令吉稅收相比，增加11.13%或137億2300萬令吉。

內陸稅收局把2019年稅收目標上調至1500億令吉，高於財政預算案中原訂的1470億令吉目標。

數碼稅開放企業登記

有關將於明年1月1日開始征收的數碼稅，阿米魯丁表示，這項稅制今日起開放給相關企業登記，凡在網上進行交易的服務供應商都得登記與繳稅，預料許多大型企業也會登記。

“只要是負責任的大企業，包括外資公司，都得登記與履行他們的稅務責任，否則將會影響其形象。”

較早前，內陸稅收局首席執行員拿督斯里沙賓在致詞時說，他在大學畢業後當了6個月教師，過後接到稅收局寄來的表格時不知如何是好，就放在抽屜中直到逾期。而且他直到在內陸稅收局上班了，還不知道如何處理那份表格。“我這個在80年代畢業的大學生，不知道如何填表格報稅，所以不希望現在的大學生也是如此。因此，若政府認為應該考慮把基礎稅務課程納入課程綱要中，內陸稅收局隨時做好給予全面配合。”

他認為，如果能在中學或大專增設基礎稅務課程，就像把稅務知識納入課程中的澳洲和日本，將可以讓學生更加了解國家稅務概念，提升繳稅的意識。他說，共有90名中六的學生和30名教師參與這次的聰明報稅營活動。