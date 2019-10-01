【丹絨比艾國席補選】提名投票日撞正黨大會 馬華巫統炮轟選委會

（新山1日訊）丹絨比艾國席補選的提名及投票日已經宣布，結果與馬華和巫統代表大會撞期，國陣領袖紛紛揶揄這個“巧合”，並抨擊選委會企圖偏幫希盟勝選。

馬華總會長拿督斯里魏家祥今日在臉書發文表示，補選提名日落在11月2日，投票日則是11月16日，許多人都不明白為何選委會要拖這麼久?

“巧合的是，馬華代表大會已經定在11月2日及3日，而巫統代表大會則落在11月13至16日。”

指圖偏幫希盟勝選

他認為，從數學的角度來看，這場補選碰上馬華和巫統大會的機率只有0.00000001%，但現在只能說是“巧合”了。

“看來我們必須作出調整以應付這個新挑戰，包括展延舉行馬華大會。”

另一方面，巫統總秘書丹斯里安努亞慕沙也抨擊選委會，指選委會企圖偏幫希盟，尤其是土團黨贏取補選。

他表示，巫統明日將會把此事帶入管理委員會會議討論。

“這次補選是真正傳達民意的黃金機會，所以反對黨不會任由希盟約束，此事也證明執政黨將會繼續利用政府機構來保住政權及打壓民意。”

此外，安努亞慕沙亦在推特發文，“贊揚”選委會明智又公正，選中巫統在吉隆坡召開代表大會的日子進行補選投票。

巫青團長拿督阿斯拉夫則在推特發文“感謝”選委會，並非故意的挑選巫統召開代表大會的日子，來舉行補選投票。