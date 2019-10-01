夫婦稱被點錯相追債 ​阿窿燒水表電動門







（馬六甲1日訊）疑遭非法高利貸公司點錯相，華裔夫婦的住家門外被貼恐嚇字條，水表也遭破壞，還有電動門馬達被人縱火燒毀，嚇得夫婦倆報警求助。

這對夫婦李金水（68歲）與林愛春（64歲）住在美博花園多年，不曾向非法高利貸貸款。然而，他們於今早6時許接獲鄰居的電話，告知他們住家外的水表遭人破壞，電動門也出現遭人焚燒的痕跡。

李金水說，他們立即趕回家查看，發現電動門的馬達確實被人燒毀，無法開啓，而屋外的水表也遭人破壞，自來水不停流出，還有籬笆門的柱子上貼著一張相信是非法高利貸公司職員留下的字條，字條上寫有一名陌生男子的名字和身份證號碼，但他們不認識該名男子。

“字條上還留下一段恐嚇字句，恫言這是最後警告，下次就是反鎖及焚燒。對方還留了電話號碼，勒令與他們聯系。”

警告下次反鎖焚燒

由於電動門受到破壞無法打開，夫婦倆目前只好改用後門出入家園。

李金水說，他從事買賣摩多的生意，現在已是半退休人士，他們不曾向非法高利貸公司貸款，因此懷疑點錯相。

“有鄰居說曾在今日淩晨4時許聽到戶外傳來水聲和嘈雜聲，不過沒有想太多，直到今早才發現我們的住家被人縱火及破壞。”

由於擔心家人安全受威脅，夫婦已向警方報案。

疑鄰居親屬借貸連累

李金水說，據知，附近有一家的親屬曾向非法高利貸公司貸款，不排除非法高利貸公司職員是找錯路段而點錯相，令他們蒙受不必要的損失。

夫婦今日向行動黨格西當區州議員謝守欽申訴，希望獲得警方關註。

謝守欽表示，當他聽聞事主的遭遇，已要求事主前往警局報案，他也希望非法高利貸公司職員不再騷擾事主與家人，點錯相的事不要再發生。

“據我所知，國內經常發生非法高利貸公司點錯相的問題。”

他促請市民勿向非法高利貸公司借貸，避免自己、身邊的人或鄰居遭受不必要的麻煩，也希望警方加強巡邏，確保地方上的安全，讓人民能夠安居樂業。