租客把屋子變回收廠 垃圾堆至天花板











（檳城1日訊）租屋不慎租給惡房客，不止拖欠數千令吉租金，更把單位充當資源回收中心，屋內堆滿小山般的垃圾，高度幾乎可碰到天花板，屋主必須花費7趟羅里的費用，在6天內才清完所有垃圾。

這間“垃圾屋”就在峇央峇魯的武吉哥隆（Bukit Gedung）組屋，屋主友人昨日在臉書發布清洗“垃圾屋”過程的照片，讓網民嘖嘖稱奇。

屋內除了大量垃圾雜物，還有蟑螂、螞蟻及貓屎，衛生程度非常糟糕。

鄰居多次投訴反被罵

臉書用戶Hang Dhamin今日接受記者訪問時說，該屋主是他友人，自2016年出租給一個家庭，每月租金350令吉，屋主只通過住在其他地方的房客母親接洽，一開始收租和單位都沒有問題。

“後來，房客一家人已搬走，單位由房客的哥哥居住，從這時候開始，單位的情況每況愈下。”

他說，自2017年杪，對方的父親去世，對方開始諸多理由不給租金，屋主要求交出鑰匙並進屋修理損壞的結構，但對方卻鬧失蹤，屋主找對方的母親也不果。

“單位的垃圾不止堆積如山，連外面的走廊也堆滿雜物，鄰居多次投訴，反被對方罵。”

他指出，屋主最後通過法律程序發傳票給對方，並在警察陪同下收回單位。

他說，清潔單位任務從9月25日開始至30日結束，屋主與友人，包括他4人用了6天的時間，前後7趟羅里才清完所有垃圾雜物。

“每趟羅里費用250令吉，7趟共1750令吉，這還不包括另聘清潔工人的費用。”

他相信該房客是資源回收商，因屋內發現有許多二手衣服，這些雜物是房客逾一年回收的“戰績”。

他說，自該單位被當作資源回收中心後，該房客已不再居住。

“屋主在清理單位後，暫時不會再出租。”