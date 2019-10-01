末沙布：制定工作近尾聲 國防白皮書12月呈國會







（吉隆坡1日訊）國防部長莫哈末沙布披露，國防部預計將在12月把國防白皮書提呈國會。

他說，國防白皮書的制定工作已經近尾聲，沒有意外可以在12月提呈國會。

“我們會在財政預算案完成辯論後，提呈國防白皮書，時間大概是在12月初。”

他是今日在一項國防部與媒體進行的對話交流會後，受到記者追問關於國防白皮書的擬定進展時，如此指出。

他說，這是我國第一次提呈國防白皮書，而本區域許多鄰近國家，如汶萊、紐西蘭和澳洲等，一早就有了國防白皮書。

另一方面，針對武裝部隊基金局史上最低派息率一事，莫哈末沙布說，當局必須糾正過去不正確的報告。

他說，其實早在2017年的國家總稽查報告中，已經對武裝部隊基金局的賬目提出勸戒，因此如今當局必須作出糾正。

他舉例說，武裝部隊基金局過去投資了5億令吉在自動執法系統（AES），但這項投資證明是不合理的。“如果這筆款項仍在武裝部隊基金局的手中，則可以存入銀行，即可以獲得3000萬令吉的利息。

他表示，武裝部隊基金局會再召開記者會，解說武裝部隊基金局未來3年的方向。

“我們必須採取行動，包括檢討現時不合理的投資項目。”

指補選難以獲勝

另一方面，也是誠信黨主席的莫哈未沙布在談及來臨的丹絨比艾補選時表示，這場補選對希盟而言是一場硬戰，由於沒有關系到政權的更替，希盟很難在補選中獲勝。

“通常補選是難以獲勝，很多身在海外或在外地工作的選民都缺乏投票的意願。”

他表示，這個情況在安順補選就出現過，盡管那兒是行動黨的強區，但依然敗選，主要原因是很多選民沒有回鄉投票，因此，丹絨比艾補選要勝出不容易。