私梟牟利挑戰王法 闖關卡走私哥冬葉





（古邦巴素1日訊）私梟為了牟取翻倍利潤，鋌而走險多管道在邊境走私哥冬葉，甚至冒險挑戰王法，透過關卡大膽走私。

霹靂烏魯近打北旅普通行動部隊第一營副指揮官莫哈末拉菲說，由於執法單位已加強吉玻與泰國邊境圍籬的檢舉行動，使到走私者不得不多管齊下走私。

他說，該部隊這次輪值於8月27日至今日在吉玻邊境駐守展開“宏願行動”，當中發現走私哥冬葉活動不只在森林區邊境圍籬，也包括試圖利用主要過境通道。

“我們發現利用邊境圍籬走私哥冬葉行動減少了，但卻發現不法之徒卻冒險透用關卡走私，並選擇晚上行動。”

莫哈末拉菲今日在黑木山辦事處召開記者會說，這次起獲哥冬葉行動並沒逮捕任何人，相信涉案者為本地人，非常熟悉地理環境而及時棄下哥冬葉逃跑。

他說，這期間行動中共偵破18宗各項違例案件，即逮捕7名非法逗留的緬甸籍男女、充公7輛交通工具和起獲6335公斤哥冬葉。

他說，這行動充公3輛車和4輛摩多，全部充公品價值101萬9250令吉，當中哥冬葉占了95萬令吉。

另外，他指出，執法員在9月7日，在邊境遭破壞成“老鼠洞”的圍籬附近，逮捕7名年介2歲至45歲，準備返回緬甸的男女，包括2名孩童。

他說，這些非法入境和逗留在我國者，估計已逗留逾一年，當時打算利用老鼠洞潛入泰國邊界。

此外，他指出，吉玻兩州與泰國邊界有140.8公里長，兩州共有20個站崗哨站，近月來獲得政府撥款提升哨站，讓執法員可在設備更完善下執法。