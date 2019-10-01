安華召集26區部主席投票 賽依布拉欣掌柔藍眼





（麻坡1日訊）人民公正黨主席拿督斯里安華昨日召集全柔26個區部主席開會時進行投票，結果柔佛州人民公正黨禮讓區國會議員賽依布拉欣以高票中選為柔佛州聯委會主席，取代於今年7月呈辭的哈山卡林。

哈山卡林也是巴西古當國會議員，他是於今年7月以個人原因辭去柔佛州聯會主席職後，便由署理主席潘韋斯暫代。

安華昨日在黨中央召集各區部主席除了定奪州主席外，也討論國席補選的備戰工作。

這項會議不包括現任柔佛州國州議員，因此賽依布拉欣並沒有出席會議，而在全柔26個區部當中，25個區部主席皆有出席會議，惟一缺席的是亞依淡區部主席。

取代7月呈辭哈山卡林

據悉，擔任柔佛州主席共有3個人選，安華是要求區部主席以民主及秘密投票方式，選出適合擔任柔佛州主席的人選，雖然由安華公布最終的投票結果，但沒有宣布3位人選所得的票數。

此外，安華在臉書貼文中也恭賀賽依布拉欣中選為柔佛州聯委會主席，希望他能帶領柔佛州人民公正黨向前邁進，同時也能與州內其他領袖履行向人民所作出的承諾。

他表示，昨日與柔佛州各區部主席進行的會議中，一致決定委任州聯委會新主席需得到大部分區部領導者的認同，因此通過票選結果，賽依布拉欣獲得絕大部分的區部主席支持。

賽依布拉欣是於509全國大選中選為禮讓區國會議員，目前在黨中央擔任中委及柔佛州的當然理事。