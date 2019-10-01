7男女爆竊匪落網 1嫌犯擁5毒品前科







（雪邦1日訊）雪邦警方近日逮捕了7名涉嫌多宗破門行竊、偷車等案件的嫌犯，當中1名32歲華裔落網嫌犯擁有5項毒品前科，警方也在行動中起獲幹案工具及失車。

雪邦警區副主任莫哈末諾警監指出，專案小組成員於上個月26日及29日，在賽城及巴生河流域先後展開逮捕行動，落網的7名嫌犯分別是1名華裔男子、4名巫裔男子、1名巫裔女子及1名泰國女子，他們的年齡介於22至32歲。

“初步調查，華裔嫌犯擁有5項毒品前科，而2名巫裔男子（27及32歲）則向警方承認涉及3宗發生在賽城的破門行竊案，他們各別有1項以武器致傷，以及3項毒品前科；另一名巫裔嫌犯（31歲）則是擁有1項勒索及欺騙前科。”

他說，警方在首次行動中，起獲3部各品牌手機、1個手提袋、1個斜肩包、1串鑰匙、1輛嫌犯幹案所使用的本田轎車及1輛被嫌犯在靈市偷來的寶騰轎車；警方在後續行動中起獲了2部三星手機、1台電視機及2輛在賽城報失的寶騰轎車。

他指出，警方透過上述逮捕行動，破獲了4宗發生在賽城的案件，分別是2宗破門行竊及2宗偷車案，以及隆市十五碑地區的1宗偷車案。

“所有落網者被延扣至後天（3日），並在刑事法典第457（破門行竊）、380（建築物內偷竊）及379A（偷車）條文下接受調查。”