訪客人數不達標 三麗鷗吉蒂貓鎮將關閉





（新山1日訊）三麗鷗吉蒂貓鎮（Sanrio Hello Kitty Town ）的公主港家庭主題樂園只營業到今年12月31日。

基於訪客人數無法達標，這座2012年9月正式開放的主題公園只會運作至今年底，就要跟大馬以及來自各地的旅客說“ 再見” 。

位於依斯干達公主港的吉蒂貓鎮是全國首家吉蒂貓主題樂園，也是日本在海外唯一直接授權的吉蒂貓主題樂園。

園區內有許多適合親子一起玩樂的設施和活動，如旋轉茶杯、手工活動、角色扮演等，是適合一家大小前去的旅遊景點。樂園內各種以吉蒂貓和三麗鷗家族成員角色的設計也是吸引“ 吉蒂貓迷” 前去的賣點。

據了解，在12月31日以前，訪客依然可以按原本的銷售管道購買入門票入園玩樂。

柔佛州旅遊及婦女、家庭、社會發展委員會主席廖彩彤昨晚受詢時表示，是在9 月初左右接獲通知有關主題公園只營業到今年底，原因是遊客人數不如預期而面對虧損，只好關閉。

“我個人認為，經營一家主題公園是需要長期投資才會看到盈利的，只是三五年的時間很難回本。但設施私人企業的投資，我也尊重他們的決定。”

她也認為，儘管主題公園一般可以帶來許多遊客，但吉蒂貓鎮的關閉不會對明年的柔州旅遊年帶來太大影響。

“ 因為柔州並不僅有一個景點或主題樂園，還有許多其他如高爾夫球旅遊、生態和國家公園旅遊、海島旅遊等吸引旅客前來的元素。”

她說，迪沙魯的綜合型樂園也將會是吸引旅客前去的景點，因為它包含了主題樂園、酒店、高爾夫球場等，適合一家大小在該處度過一個週末，而不只是參與了單一的項目就離開。