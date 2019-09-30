撞傷馬拉松2選手 嗑毒女司機被捕

（八打靈再也30日訊）“渣打吉隆坡馬拉松比賽”的2名跑者被撞後逃一案發生後，警方隨即逮捕肇禍的25歲華裔女司機，並從女司機處搜出6顆一粒眠毒品，而女司機的驗尿結果也呈陽性反應。

這起撞後逃事件是於週日清晨發生，而警方是於當天午夜即逮捕肇禍的女司機。

雪州警方交通調查及執法組主任阿茲曼警監週一晚發文告說，女嫌犯住在隆市增江，目前失業，而警方也已向法庭申請延扣，並援引1987年陸路交通法令42（1）條文、1952年危險毒品法令39A(1）及（15）（1）（A）條文調查此案。

“來自安邦再也警方的交警是於週日午夜約11時10分，在甲洞區爾瑪斯花園路逮捕上述嫌犯，當時，她駕駛的是本田思域轎車。”

他說，女嫌犯並沒有犯罪記錄，但有1張尚未繳還的交通車禍罰單，過後，警方即帶她到醫院抽血檢驗。

“至於相關租車公司也已經報警，並證實把肇禍轎車租予女嫌犯。”

上述車禍是發生於週日清晨6時20分，而參加上述馬拉松比賽的2名跑者是在第二中環大道，即安邦朝往克拉末方向的路段遭1輛轎車失控撞傷，司機過後逃離現場，且未向警方報案。

2名傷者分別為保險從業員法茲爾及一名華裔男子，據悉，前者頭部及身體多處受傷，而警方指他們目前的傷勢穩定。