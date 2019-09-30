昏倒巫伊集會 送院1小時甦醒 玻伊黨主席病情危急

（加央30日訊）昨晚在演講時突然昏厥的伊斯蘭黨玻璃市州主席兼雙弄區州議員莫哈末蘇克里情況危急，目前還在心臟重癥加護病房治療。

玻州伊黨宣傳局主任賽菲茲今日傍晚發文告通知各界，基於蘇克里的病情危急，尚在心臟重症加護病房治療，目前院方只允許家屬與近親進入探望，其他人受促暫勿進入。

他表示，伊黨將會時刻更新通知各界有關蘇克里的病情，並促公眾勿散播任何未經證實的消息或不實的謠言，一切最新資訊以該黨官方消息為準。

蘇克里今天淩晨送入加央端姑傅芝雅醫院心臟重癥加護病房（CCU）治療後，情況一度穩定，但直至下午約3時，醫生為蘇克里注射藥物後，疑心臟血管阻塞影響生理反應，其情況突然惡化。

蘇克里是於昨晚10時在巫統、伊黨“全國共識”集會致詞中昏倒，在送院一小時後曾甦醒。

伊黨玻州（第二）署理主席魯斯里說，醫生在為莫哈末蘇克里進行電腦斷層掃描，暫時確認腦部無積血。

魯斯里說，蘇克里這兩天忙於黨務，可能過於奔波，導致累壞。

集會前已不適

據了解，蘇克里在玻州巫伊“全國共識”集會開始前，已感身體不適，當司儀在開場逐一介紹出席嘉賓時，他也沒如早前的嘉賓般站起來向觀眾招手。

伊黨長老協商理事會哈欣佳欣說，蘇克里昨日還駕車載他到州黨所出席與哈迪同台的活動，晚間節目上就突然暈倒，令人擔心。

“蘇克里是玻州伊黨的支柱，所以很多人都很擔心他，希望他的病情穩定，早日康復。”

哈欣雅欣也是蘇克里的恩師，2013年大選決定不再競選時，親自提拔徒弟蘇克里接棒，出征雙弄區州議席。師徒倆都住在雙弄雙溪巴東，經常會一同出席活動。

哈欣雅欣昨晚在加央2020禮堂，親眼看到蘇克里在台上倒下，當場嚇壞，一聽完該黨主席拿督斯里哈迪阿旺的演講後，就中途由伊黨保安志工隊攙扶離開現場，到醫院探訪蘇克里。

哈迪阿旺演講後，巫統主席拿督斯里阿末扎希才上台演講，不過在場者的情緒已受影響，演講嘉賓及出席黨員的情緒也未如往常的集會般激昂。

昨晚事發後，玻大臣拿督斯里阿茲蘭、巫統和伊黨州級領袖、公正黨英特拉卡秧岸區州議員顏艾菱等人都趕到急診室了解情況，並慰問家屬。

另外，社交媒體不實謠言四起，甚至誤傳蘇克里已不治身亡，蘇克里的女兒瑪茜達在臉書貼文駁斥謠言，並證實蘇克里今天凌晨已轉送心臟重症加護病房觀察。