







（八打靈再也30日訊）衛生部國家藥劑監管機構（NPRA）宣布，監察到4種化妝品含有各類有毒成分，呼吁民眾避免購買及使用相關化妝品。

有毒成分化妝品：

化妝品名字／註冊編號／有毒成分

Dnars Gold Glowing Serum （Day） ／NOT181002911K ／曲安奈德（Triamcinolone Acetonide）

Dnars Gold Balen Cream（Night） ／NOT181002913K ／稱氫醌（Hydroquinone）、倍他米鬆軟膏（Betamethasone Cream）

Tresors Natural Herbal Cream ／NOT190107782K／氯黴素（Chloramphenico）、複方新諾明（Sulfamethoxazole）、甲氧芐啶（Trimethoprim）、酮康唑（Ketoconazole）

Labeauty Booster Night Cream／NOT171003557K／水銀

國家藥劑監管機構在官方網站發佈公告表示，發現上述化妝品含有有毒成分後，已被該機構總監取消銷售資格，因此有關化妝品不再允許在大馬銷售。

其中曲安奈德會導致臉部皮膚變薄，並更容易感染、生痘痘及造成皮膚顏色改變，以及提高有毒物質吸收到血液循環系統的風險，並可以造成嚴重後果。

稱氫醌則可以造成皮膚紅腫、不舒適及變化成不想要的皮膚顏色、及讓皮膚變得極度敏感，並導致可以阻擋紫外線的保護色素減少，從而提高罹患皮膚癌的風險。

至於抗生素（氯黴素、複方新諾明、甲氧芐啶）及防黴菌劑（酮康唑）以無節制方式使用，則會提高抗藥性風險，以致影響日後進行治療時的效果。

水銀是禁止用在化妝品的成分，因為它容易危害健康，被身體吸收後會破壞腎臟及神經系統，此外也會影響年幼兒童的腦部發育，並造成皮疹、皮膚刺激及其他皮膚變化。

該機構提醒銷售及分銷上述產品的商家，必須立即停止出售有關產品，否則將會觸犯1084年毒品及化妝品管制條規，個人罪成初犯可被判處不超過2萬5000令吉監禁及不超過3年監禁或兩者兼施，再犯則是不超過5萬令吉罰款或不超過5年監禁；至於公司初犯則可判處不超過5萬令吉罰款，再犯則可高達10萬令吉罰款。

有使用上述產品的公眾受促立即停止使用，並在一旦出現任何不舒服及藥物不良反應時尋求醫生治療。