主辦方無法果斷決定 TICKET2U勸購票者聯絡WGW

（檳城30日訊）《陶喆與信國王歌手》演唱會、《周華健愛在雲端》演唱會與《Massive Worldwide Festival 2019》的官方購票機構TICKET2U宣布，截至今日下午5時，主辦單位WGW娛樂董事經理黃成鴻（Hendrik）無法做出果斷決定，即決定由誰負責處理及執行向Ticket2U網絡購票的顧客之退票事宜，因此TICKET2U勸請購票者直接與WGW接洽。

該平台今是下午在社交平台上發表文告指出，在“陶喆.信國王歌手”演唱會取消事件後，黃成鴻在9月24日宣布將於9月30日即今日發布退票機制和日期。

過去7天與WGW溝通

據Ticket2U的文稿說，該公司在過去7天至今日下午5時，一直與WGW娛樂公司保持溝通，要求WGW在退票事宜上做出果斷決定。

Ticket2U前後在9月23日、9月26日致函WGW，要求該公司針對如何退票予Ticket2U網絡購票的消費者做出果斷的決定，但至今黃成鴻仍未給予果斷決定。

“基於WGW未能充分處理退票事宜。我們沒有選擇，只好勸請向Ticket2U網絡平台購票的客戶，直接跟WGW反映此事。”

至於向Ticket2U以外平台購票的消費者，該平台勸告直接向WGW追究退票回款事宜，而非Ticket2U。

在文告上，Ticket2U也公佈了WGW娛樂公司的聯絡詳情及該公司在大馬公司委員會（SSM）最新的註冊資料，要求購票客戶直接找該公司商討退票。

根據SSM資料，Hendrik是WGW唯一的董事，另有兩名秘書。商業地址:WGW Entertainment Sdn Bhd（1247782-V）5-8-6, Setia Tri Suite,Persiaran Kelicap 11900, Penang, Malaysia.