津貼柴油不足擾1年 適耕莊80船主請願





（適耕莊30日訊）適耕莊近80名船主展開和平糾察，申訴紛紛攘攘近一年的津貼柴油不足問題遲遲無法解決，眾人在生計大受影嚮下，忍無可忍，決定拉起布條表達不滿，並要求與大馬漁業發展局總監會面，商討解決方案。

據了解，漁民們因上述問題，每月出海次數被迫減半，收入也大減。因此，適耕莊漁業公會今早展開和平請願，召集大批漁民拉起布條，高呼“我們要柴油”，迫切表達對津貼柴油的渴求。

漁民們是在去年10月開始面對津貼柴油不足問題，大部分每月最多只可添到1萬公升柴油，而且到了月杪時，就會面對“搶不到”柴油而無法出海的窘境。

月杪即添不到柴油

據他們聲稱，因漁船要“排隊”打油，無形中也影嚮了其它漁船出入，偶爾也發生漁船碰撞或船員發生爭執的糾紛，苦不堪言。

適耕莊漁業公會主席謝添僖披露，適耕莊在4年前有192艘漁船，如今已增至249艘，但津貼柴油的數量卻仍維持在每月210萬公升，可謂嚴重不足，完全無法應付漁民的需求。

他說，每艘漁船平均每月需8000公升至2萬2000公升（視船型大小而定）；大部分漁民往往只添到約1萬公升的柴油，到月杪就再也添不到了。

他提到，適耕莊目前只有3家漁船添油站，另一家雖申請獲批但卻一直不見下放柴油。

他形容，大家為了搶添柴油，許多漁民只好早早便將漁船停泊在油站前，無形中又影嚮到其它船只的出入，甚至發生船只碰撞事故。

謝添僖解釋，有部分船主以鐵片包裹船角，但一旦發生船只碰撞，船主若沒及時發現便出海，恐造成沉船意外，損失慘重。

他建議政府，應開放讓有條件的人開設油站，終止壟斷，好讓漁業能取得良好發展。同時也希望當局關註類似沙巴漁船津貼油代理“吃油”的事項，忽讓他們在忍無可忍下向反貪污委員會投報。

出海天數減至十多天 收入少30%

謝添僖控訴，因津貼柴油課題，漁民一年來，從每月出海22至24天降至10餘天，收入至少減少30%，偶爾還面對虧本的情況；畢竟員工拿的是月薪，就算沒出海，還是得支付薪水。

他聲稱，適耕莊每到每月的27日後就會出現柴油短缺問題，添不到柴油的漁民只能苦等到下個月1日；一旦碰上周末，就要繼續等待，更曾碰上長達一周沒油可添的窘況。

曾碰上一周沒油可添

他說，除津貼柴油問題，他們也在申請和更新油卡、轉名等程序上面對諸多不公對待，更抨擊當局不環保，往往要他們影印了大量文件，最終卻又不了了之。

據他所知，霹靂州漁民更新油卡一般僅是一周就可解決，但這里卻可能要等上兩個月至一年的時間；為了添油，大家只好忍氣吞聲。每次追問官員也總推托是資料不足。

謝添僖不解，更新油卡為何不採用電腦化？現在全世界都邁向電子化，但我們卻還要影印一大份申請資料，且一旦呈交後面對資料不足又得重印，一點都不環保，希望農業部能檢討有關機制。

他聲稱，針對此事，該公會一年來已多次呈交備忘錄給當局，也在適耕莊區州議員黃瑞林的陪同下見過農業部副部長；但問題卻始終無法解決或投訴無門。

他促政府在當地委任一名協調員，協助漁民向官員協調所有問題。