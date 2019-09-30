承認統考還遠嗎 吉以內閣決定為準 檳疑聯邦拖延時間

（亞羅士打、實兆遠30日訊）隨着沙巴州政府承認獨中統考後，行動黨霹靂州主席倪可敏也建議由希盟執政的霹靂州政府向沙巴州政府看齊，早日承認獨中統考。同樣在北馬的吉打州務大臣拿督斯里慕克力說，承認統考攸關國家教育政策，必須由內閣決定和宣布，州政府沒有權力自行決定。

他說，吉州政府在承認統考方面，會以內閣最終決定為准。

倪可敏建議霹追隨沙

慕克力今日出席房地部舉辦加強城市社區經濟計劃大會後，接受媒體提問沙巴州政府已跟隨其他4州步伐承認獨中統考，詢問吉州政府立場時一再重申，決定權不在於州政府。

他說，目前內閣正著手討論承認獨中統考課題，而州政府等待內閣的討論結果後，會遵從內閣的決定執行。

沙巴首席部長兼沙巴民興黨主席拿督沙菲益阿達日前宣布沙巴州政府，決定承認獨中統考文憑，條件是大馬教育文憑考試（SPM）國文必須优等，以及歷史和馬來西亞大學英語測試（MUET）考試及格。

這意味著沙巴州是繼砂拉越、檳城、雪蘭莪和馬六甲后，第五個承認獨中統考文憑的州屬，符合條件的統考文憑持有者，可以報讀州屬公立大專和進入州公共服務局擔任公務員。另外，針對獨中統考最新進展，教育部長馬智禮則透露，教育部將會在下個星期公布獨中統考特別委員會（PPDUEC）研究承認統考的報告。

倪可敏：聯邦有望承認統考

行動黨霹靂州主席倪可敏建議由希盟執政的霹靂州政府向沙巴州政府看齊，早日承認獨中統考，並且相信希盟聯邦政府會在這一屆任期內，落實承認統考的大選諾言。

他說，承認統考絕對是一件好事，既然是好事就不怕多做，而且承認統考對國家是百利而無一害，更可說是與國家的開明教育政策是相輔相成，這才是一個以民為本的好政府的核心價值。

“霹靂州在過去是國內人才流失最嚴重的州屬，因此一旦承認統考，不僅對留住人才有幫助，更有助於解決國內華小師資短缺的問題。”

也是國會下議院副議長兼安順國會議員的倪可敏今早返回母校，即愛大華民德華小出席一項移交教育撥款的活動後，受記者問及有關沙巴州政府宣布承認獨中統考的課題時，發表以上的看法。

他提到，沙巴成為國內第五個承認統考的州屬是華社與人民樂見的好事，也再次證明了統考的水平獲得肯定。

倪可敏今早為母校捎來喜訊，帶來了10萬令吉的教育撥款，充作民德華小興建有蓋籃球場的經費。

另外，針對民德校友在民德校門前吊掛了一塊只用華語書寫的橫幅，以歡迎他返回母校，結果被教育部長馬智禮親自點名批評，並要求校方糾正，改用國語與華語書寫的課題，倪可敏在回應時引用了唐代禪宗六祖惠能大師的四句偈言“本來無一物，何處惹塵埃”來回應。

他強調，這根本就是小題大做的茶杯里風波，還差點演變成“好事變壞事”！

“華小尊重國語，發揚母語（華語）是天公地道之事及責任所在，因此我感謝教育部長對我的厚愛與關心之餘，也促請部長放心，華小的辦學方針一定會尊重國語，並努力學習國語，而且國語在華小本來就是必修課，只是媒介語是使用華語而己。”

劉華才盼火箭影響盟友 讓聯邦承認統考

（吉隆坡30日訊）民政黨全國主席拿督劉華才歡迎霹靂州行動黨主席倪可敏建議霹靂州政府承認統考，但是民政黨更希望行動黨在政府里面的發揮影響力，施壓其他希盟盟友在中央政府承認統考。

他指出，若霹靂州政府全面承認統考，讓統考生以統考文憑作為該州的公立大學的入學條件以及將統考生收納為公務員，民政黨必會表示歡迎，但若中央政府宣布承認統考的話不是更皆大歡喜嗎？

“如果中央政府宣布承認統考，率先讓統考生以統考文憑進入公立大學及擔任公務員的話，所有州政府必須跟隨中央政府的決定。那不是更簡單嗎？”

檳承認統考是假象

劉華才今日發表文告表示，各領域人士包括媒體似乎已被希盟政客給混淆，他們美其名說“承認統考”但事實或許並非如此。

他以檳城為例，檳州前首長林冠英就說過檳城早已承認統考，但檳州第二副首長拉瑪沙米後來卻表示檳州政府州法定機構及地方政府的公務員並沒有聘請統考生，只有子公司聘請或合約聘僱。

劉華才指出，州政府旗下的子公司聘請統考生不代表他們就是公務員，這表示統考生在州政府依然沒有被承認。

因此他認為，這些自詡承認統考的州政府必須向大眾解釋，他們所表明的“承認統考”是允許統考生進入州內大專及聘請為公務員，還是僅允許統考生進入州政府以下的公司？

拉瑪質疑聯邦拖延時間

（檳城30日訊）檳州第二副首長拉瑪沙米質疑聯邦政府，為何一再拖延承認統考。

他今日接受光明日報訪問時指出，教育部遲遲未匯報獨中統考特別委員會（PPDUEC）報告進展，似乎只是一個拖延策略。他認為，聯邦政府是否承認統考，只是要與不要的問題。

他說，雖然沙巴州是有條件承認統考（大馬教育文憑馬來文科需優等、歷史科及格、大馬英文水平鑑定考試MUET及格），但比起半島情況，這是一個重要的躍進。

他透露，州政府旗下的官聯機構目前有統考生職員，但皆以合約方式聘請。

他指出，他們要通過公共服務局才能正式進入州政府部門工作成為正式職員，但必須等到聯邦政府承認統考文憑。

在承認統考課題上，檳城引領全國，檳州政府在2015年起即表示支持統考文憑，讓統考生在州政府旗下的機構工作。

由於聯邦尚未承認統考，檳州政府的“承認統考”創舉，一直遭到反對黨質疑及嘲諷。對此檳州首席部長政治秘書鄭來興指出，唯有等到聯邦政府也承認統考，檳州政府錄取州政府部門公務員時，才能採用統考生。

他說，在這之前，檳州政府過去10年皆全力支持統考生到州政府相關公司工作。