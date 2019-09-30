譴撐港反極權集會 馬中公共關系協會：顛倒是非

（北京30日訊）馬來西亞中國公共關系協會強烈譴責日前在吉隆坡非法舉行的“馬來西亞撐港反極權集會”，並對此舉表示堅決反對。

協會秘書長拿督斯里洪來喜指出，香港近數個月以來出現一些激進份子肆意破壞公共秩序與設施，甚至暴力襲擊警察、潑漆污損國徽、沖擊立法會等，可謂已踐踏基本道德底線，也突破了公認法治底線，而如今本地部分人士竟然號召集會公然為這些人的惡劣行為打氣，簡直完全罔顧事實、顛倒是非。

他說，香港當前圍繞修例的事態如今已經完全變質，導致香港鑄造已久的繁榮安定環境被徹底破碎，因此止暴制亂、恢複秩序才是保障香港繼續發展前進的唯一途徑。

他認為，香港事務純屬中國內政，而國際關系基本準則向來主張世界各國互不幹涉他國內政，因此部分人士在未獲得政府認同的情況下，擅自利用國家名義號召集會，既已違法也不負責任，甚至間接有損馬中兩國友好關系。

洪來喜在馬來西亞中國公共關系協會各理事陪同下發表聲明時，希望國人尊重香港特別行政區政府根據一國兩制原則，並且按照憲法與基本法制止暴亂，同時致力促進與共同維護馬中兩國雙邊友誼，攜手推動經貿人文合作交流。

陪同者包括馬來西亞中國公共關系協會副會長拿督威拉顏天祿、拿督斯里林振輝、吳奕升和總財政拿督斯里蔡寶鏹。(LMY)