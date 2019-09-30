賽沙迪反駁賽胡先 希盟沒商2年交棒

（吉隆坡也30日訊）土著團結黨青年團團長賽沙迪宣稱，希望聯盟主席理事會並沒有針對首相敦馬哈迪的兩年交棒時間進行討論。

他說，在簽署協議時，他是希盟主席理事會其中一員也是唯一的青年代表。

“我們所簽署的文件中沒有兩年過渡期交棒計劃。如果沒有，為什麼要欺騙人民呢？”

“在我們沒人同意的情況下，為何要促使馬哈迪爾辭職？討論的時候，賽胡先在哪里？也許他比我們所有人都更了解希盟主席理事會。”

人民公正黨元老賽胡先阿里日前指馬哈迪的說詞反反複不定，拒絕就交出首相棒子表明確切的交棒時間，並質疑希盟領袖受到馬哈迪的阻礙。

賽沙迪也在其文告中，就賽胡先稱馬哈迪的海外旅行是浪費金錢的言論作出批評，並列舉馬哈迪在這些行程中所取得的成就。

他說，為重啓東海岸鐵路（ECRL）計劃與中國重新進行的談判節省了215億令吉，更增加出口到中國的棕油數量。此外，美國的季度投資，則從2018年的4億7500萬令吉，到今年突破230億令吉。

他說，日本預料會在馬來西亞開設一所大學及一所醫院；為了團結伊斯蘭國家的穆斯林，馬來西亞也將與土耳其和巴基斯坦一起發起一場對抗伊斯蘭恐懼癥（Islamophobia）的大規糢運動。

“如果國家在馬哈迪的領導下被毀，那麼部長們，特別是前副首相是否也應該被指責？安華曾任副首相，現在是旺阿茲莎。”

賽沙迪也以馬哈迪過去22年所做出的發展，包括國油雙塔樓、布城、普騰、瑪拉工藝大學獎學金基金等建設，反駁賽胡先的言論。

“問題是，為什麼有必要在過度政治化的情況下，破壞他為改善國家經濟而做出的努力。人民要我們聚焦在他們的福祉，而不是權利鬥爭。”