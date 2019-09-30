分享中國機遇 共促合作繁榮——中國駐馬來西亞特命全權大使白天

中華人民共和國今天70歲了！

70年前，毛澤東主席向全世界莊嚴宣告中華人民共和國成立，結束了中華民族历經百年內憂外患的苦難历史，標志著中華民族浴火重生，開啓了國家富強、民族複興的偉大历史徵程。

我仍記得，很多20世紀40年代末、50年代初出生的中國人，不約而同以“建國”、“國慶”為名。可以說新中國的成立，承載了太多中國人對历史與現實的殷切期待。可喜的是，回顧新中國70年的历史，無論是國家建設發展，還是普通中國人的生活，一直在不斷向前、持續改善。

70年來，中國的經濟社會發展創造了無數奇跡。中國從一窮二白、百廢待興的農業國發展為世界第二大經濟體、制造業第一大國、貨物貿易第一大國和外匯儲備第一大國。國內生產總值（GDP）從新中國成立初期的300億美元增長到去年底的13.6萬億美元，增幅超過450倍。中國是全世界130多個國家的最大貿易夥伴，對世界經濟增長貢獻率年均近30%，成為推動世界經濟增長的重要穩定力量。

70年來，中國的科學技術發展取得了巨大進步。建國初期，新中國在制造和科技領域是一張白紙，現在中國不僅是世界第一大汽車生產國，還擁有了國產大飛機。我們積極實施創新驅動發展戰略，在載人航天、探月工程、量子科學、深海探測、超級計算機、衛星導航等領域取得重大成果，發明專利申請量連續8年居世界首位，在5G、雲計算、人工智能等領域領先世界，移動寬帶用戶數已超過13億。

70年來，中國人民的生活質量得到了極大提升。“沒有強的國，哪有富的家。”隨著中國從封閉落後邁向開放進步，中國人民也從溫飽不足邁向全面小康，人均收入從不足70美元增長到9470美元，預期壽命由35歲提高到77歲。改革開放40年來，中國已使7億人口成功脫貧。明年，中國將實現全面建成小康社會，14億中國人將徹底告別貧困。這在中國五千年的历史上是第一次，也將樹立發展中國家扶貧脫貧的典範，創造人類發展史上的奇跡。

70年來，中國同世界的融合與合作不斷加深。1971年中華人民共和國恢複了在聯合國合法席位以來，不斷以積極姿態參與國際事務。中國成為聯合國第二大出資會員國，是“五常”中派遣維和人員最多的國家，中國還參與了幾乎所有政府間國際組織和500多項國際公約。2013年，習近平主席提出共建“一帶一路”倡議後，迄今已得到136個國家和30個國際組織的參與和積極嚮應，“一帶一路”已成為最受歡迎的國際公共產品和國際合作平台之一。

在過去的70年里，中國人民實現了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，取得了從落後時代、追趕時代到引領時代的重大成就，用中國人的集體智慧、辛勤雙手、艱辛汗水書寫了人類历史上波瀾壯闊、改天換地的發展篇章。

中國之所以能取得這樣的輝煌成就，靠的是中國共產黨的堅強領導。中國共產黨執政70年，從建黨之初的十幾個黨員發展成為超過9000萬黨員的世界最大政黨，帶領人民選擇了一條最符合中國國情的發展道路，確保了大政方針始終從中國人民最廣泛的利益出發。這正是中國共產黨贏得民心、長期執政、創造一個又一個偉大成就的根本原因。

中國之所以能取得這樣的輝煌成就，靠的是中國人民的勤奮和拼搏。中國人的勞動參與率為76%，位列世界第一，幾乎除了老人、孩子和學生，全都在工作崗位上。14億中國人民起早貪黑、辛勤奮鬥，國外商業街上熄燈最晚的也是中國人開的商鋪。中國的成就不是別人施舍來的，而是中國人民咬緊牙關、發揮智慧，用汗水和雙手一點點幹出來的！

中國之所以能取得這樣的輝煌成就，靠的是堅持和平、開放、包容的發展理念。我們同世界上幾乎所有國家都保持和平和睦關系，為自身發展創造了良好外部環境。我們堅持改革開放，以開放包容的心態同各國加強合作，互學互鑒，共享繁榮。中國遵循聯合國憲章精神，切實履行國際責任和義務，成為國際事務的積極參與者和引領者，在全球治理體系變革中貢獻中國智慧，提供中國方案，展現大國擔當。

當前，世界處於百年未有之大變局。世界經濟新舊動能轉換，國際格局和力量對比加速演變，全球治理體系深刻重塑。包括中國、馬來西亞在內的新興經濟體和發展中國家既面臨历史性機遇，也遭遇嚴峻挑戰。尤其是近段時間，中美博弈廣受各方關註。作為世界最大的兩個經濟體，雙方能否避免“修昔底德陷阱”，中國經濟能不能扛得住、能不能繼續保持強勁發展，是大家最為關心的。中國對此的答案很明確，我們願意堅持對話協商，希望美方相向而行，為維護世界經濟穩定環境提供信心。我們將攻堅克難，繼續走好自己的發展之路，並以自身的發展為世界創造更多機遇，作出更大貢獻。中國將堅定做世界和平的建設者、全球合作的貢獻者、國際秩序的維護者，為世界註入共同發展的正能量。

馬來西亞是中國傳統友好近鄰，是東盟國家中最早與中國建交的國家之一，也是最早支持和參與“一帶一路”倡議的國家之一。中馬建交45年來，雙方堅持平等相待、相互尊重、互利共贏，兩國合作為中馬兩國人民帶來了巨大共同利益。當前，中馬關系進入了新的历史時期，馬哈蒂爾總理領導的希望聯盟政府重視對華關系，積極參與“一帶一路”合作，雙邊關系呈現更強勁的發展勢頭。中馬政治交往更為熱絡，過去一年中一半以上的馬方內閣部長已經訪問過中國；中馬務實合作更為互利，榴蓮、棕油等馬來西亞特色產品大量對華出口，越來越多的中國企業來馬投資興業；中馬人文交流更為廣泛，教育、體育、藝術等領域的合作百花齊放。可以說，中馬關系基礎深厚，潛力巨大，前景廣闊。未來，一個不斷發展壯大且堅持和平、開放、合作的中國，將為馬來西亞帶來更多發展機遇。

獨行快，眾行遠。世界好，中國才會好；中國好，世界才會更好。中國願以更大的開放分享發展機遇，以更多的協商謀求共同發展，以更好的合作推進互利共贏，為世界作出更大貢獻。中國願與包括馬來西亞在內的世界各國同舟共濟，共克時艱，堅持開放、合作、協商，共同開創世界美好未來！