【檳工廠砍人案】稱兇手“殉教烈士” 警方傳召巫統女領袖





（吉隆坡30日訊）巫統女青年團副團長努魯阿瑪因自行把檳城峇六拜B Braun德國醫療器材工廠砍人案的行兇者為“殉教烈士”引起爭議，她今日被傳召前往武吉阿曼警察總部錄供，接受調查。

武吉阿曼刑事調查部檢控及法律組（D5)主任米奧法立高級助理總監指出，警方就早前接獲一起針對努魯阿瑪言論的報案展開調查，並在今早10時傳召努魯阿瑪。

不過，截至早上10時30分，留守在武吉阿曼警察總部外的記者仍不見努魯阿瑪的身影。

米奧法立在今早的日常新聞發布會上指出，警方已援引刑事法典第505(C)條文（發布可危害公共的言論）與1998年通訊及多媒體法令第233條文調查此案。

此外，他也說，早前在社交媒體上針對這起砍人案發表煽動性言論而被捕的3名男子今天延扣到期後，已獲準保釋外出。

“警方將會把報告呈交總檢察署，等待進一步定奪。”

這起恐怖砍人案於上周一（23日）下午5時許，發生在檳城峇六拜的德國醫療器材工廠（B Braun），事發時嫌犯疑不滿未獲續約，在上班最後一天，突然發狂砍2名男女同事，導致女子因右手被砍斷當場死亡。

案發後2名警員到場嘗試安撫嫌犯，反遭對方持刀攻擊，迫使警員開槍將他擊斃。

另一方面，米奧法立也說，警方將視調查需要，或重新傳召涉及消防及拯救人員莫哈末阿迪殉職案的證人，以作進一步調查。