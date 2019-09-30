南北大道6車連環追撞 2死4傷













（新山30日訊）小意外引發6車連環撞，2名印裔男女當場傷重身亡、一名印裔男子跌落40公尺的深谷而身受重傷，3名華裔男子受輕傷。

這起意外於今日凌晨1時15分左右，發生在南北大道第12.8公里處的北上方向車道。

新山北區警區主任莫哈末泰益今日在文告中說，初步調查顯示，相信由一名20餘歲華裔男子駕駛的邁薇轎車，途經事發地點時撞上前方一輛本田休旅車。

他表示，碰撞意外發生後，兩輛轎車停在路中，沒想到隨後而至的本田思迪轎車撞上邁薇轎車，接著福士偉根轎車、奧迪轎車和寶馬轎車也撞上停在路中的車子。

他說，死者是日本休旅車的司機迪雅嘉拉占（36歲），以及乘客嘉蒂蕾珊（來自印度）；迪雅嘉拉占因頭部和腿部受傷而不治，嘉蒂蕾珊則傷及頭部和身體。

他表示，警方還在調查事發原因，目前無人遭逮捕，涉及車輛已送往設於士乃的電腦驗車中心檢查，死者遺體則送往古來醫院殮屍房。

另一方面，柔佛州消防與拯救局今日淩晨接獲投報後，即刻調派士姑來消拯局和地不佬消拯局的9名隊員前往現場施援。

該局今日發表文告表示，車禍中有兩人身亡，並有1人跌落40公尺的深谷；消拯員過後將跌落深谷的20餘歲傷者送往新山蘇丹依斯邁醫院（班蘭醫院）急救。

文告說，邁薇轎車司機，以及福士偉根轎車上的兩名華裔男子受傷輕；奧迪轎車上兩名20餘歲的華裔男子、本田思迪轎車上的華裔男子、寶馬轎車上兩名約25歲的華裔男子則沒有受傷。