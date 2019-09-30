學障兒童增 吉2華小申請開特殊班







（亞羅士打30日訊）吉州華裔學習障礙兒童越來越多，州內僅有4所華小開辦特殊班，面對僧多粥少問題。米都新民華小和吉中鉛縣中華華小已向教育局申請開辦特殊班，一旦獲批，有望明年可以正式開班。

吉州目前有4所華小有開設學習障礙的特殊班，即雙溪大年臨溪華小為吉州首間開辦的華小（2011年）、哥打士打縣首間的滂滂華小（2014年）、米都平民華小 （2016年）以及吉北武吉檳榔的循正華小 （2017年），唯有吉南區未有華小開設特殊班。

新民華小董事長陳榮發接受《光明日報》訪問說，該校目前有140名學生，在哥打士打市區中屬於學生人數少的華小，所以一些父母喜歡把學習障礙的孩子送到該校就讀。

他也說，該校每年都會收到1至3名學習障礙的新生，以及全校共有六七人。

“這些父母認為，小型學校的學生人數少，老師才有耐心和時間來教導該孩子，這是錯誤的想法。”

他解釋，學習障礙的兒童是要通過特殊教育來教導，並非普通老師能教導。

他提及，其實區內有很多學習障礙的華裔兒童，包括他身邊很多朋友的孩子也是如此，可是吉北僅有3所華小開設特殊班，無法容納更多學生。

他指出，很多家長不願意送孩子到國小特殊班上課，又加上無法進入華小特殊班，所以他們寧可把孩子“放在”家裡，長期下來，孩子什麼都不懂。

他說，該校去年向教育局申請開辦特殊班，因為申請程序出問題，所以該校今年重新做出申請，下個月會知道申請結果。

他也說，該校有準備特殊班的課室和安裝安全圍欄，一旦申請批准，該校董事部才會購買桌椅和上課器材。

黃美：鉛縣區8華小沒開辦特殊班

吉中雙溪鉛中華華小校長黃美說，該校屬於微型華小和擁有60名學生，今年收到一名學習障礙學生。

她說，她發現鉛縣區的8所華小都沒開辦特殊班，而且幾所華小有學習障礙學生，她才有要開辦特殊班的建議。

她也說，這個建議獲得董事部支持，她今年年初已向教育部做出申請，一旦教育局批准，以及調派特殊教育老師執教，該校隨時可以開課。