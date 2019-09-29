3馬拉松選手遭車撞 警：疑司機失控肇禍

（吉隆坡29日訊）一年一度的“渣打吉隆坡馬拉松”比賽發生意外，2名跑者在跑到半途時遭不明車輛撞倒，其中1人傷重入院治療情況穩定，另1人受輕傷目前已出院。

這起馬拉松車禍事件於今早6時20分，發生在第二中環公路，從安邦前往克拉末方向。

雪州交通調查及執法組主任阿 茲曼警監說，初步調查顯示馬拉松舉辦方以障礙物分隔跑道及車輛使用道路，不料肇禍司機疑因失控撞向左邊的跑步道的2名傷者。

他說，肇禍司機在事發後驅車逃跑但相信遺留下轎車車牌，警方根據車牌尋找到出租車中心，中心負責人表示車子出租給一名華裔女子，但該名女子迄今尚未向警方投報。

他指出，警方正追查女子下落，並呼籲任何知曉詳情的民眾向警方提供情報，可聯絡查案官諾娜茲拉，電話012-4401093。

另一方面，根據傷者同事兼好友里祖安受訪時指出，傷者法茲爾（保險從業員）非常熱愛跑步，曾參加過多次的馬拉松活動，此次是他第一次參與全馬（42公里），不料卻在約跑了約18或20公里時，遭不明車輛撞擊，身受重傷被緊急送院治療。

他說，好友頭部受創、大腿，腰骨，手部及身體其他部位多處骨折及骨裂，經過救治後情況穩定，目前已從吉隆坡中央醫院轉院到芙蓉地區醫院進一步治療，其妻子因忙著處理好友入院手續等，尚未向警方報案。

他指出，根據好友指出，事發時的路段黑暗，突然聽到身後傳來車輛撞擊路障的聲音，在來不及閃躲的情況下他和另2名跑者遭不明車輛撞倒，因事發突然他們也無法留意肇禍司機的樣貌。

里祖安指出，事發後主辦方出示車禍經過的影片，影片可以看到肇禍司機先撞入跑道，再撞倒3名跑者，然後離去，現場也發現一個車牌，但無法確定是否是肇禍車輛的車牌。

他指出，目前他們已經通過臉書尋找目擊者及肇禍司機的下落，給傷者們一個交代。