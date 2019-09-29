中馬逾半獨中不考 芙中考慮取消PT3







（芙蓉29日訊）芙蓉中華中學校長蔡親煬指出，隨著國內越來越多獨中逐步取消中三評估考試（PT3），該校也將考慮是否跟進取消。

他說，芙中採用雙軌教學，因此學生能夠應付政府考試和統考，而該校的PT3成績也逐年進步，但隨著周邊的獨中紛紛取消PT3，校方會認真探討是否有取消的必要。

“中馬有10所獨中，分別為雪隆8所和森州2所，而據我所知，自2016年起，雪隆的8所獨中陸續取消PT3，有的已經取消，有的則將於後年取消，意味著今年入學的中一生2年後無需應付PT3。”

他說，中馬區已有超過半數的獨中決定取消PT3，而且教育部沒有規定獨中不考PT3會怎麼樣，更沒有不考PT3就不能考大馬教育文憑（SPM）的限制。

他今早在芙中2019年度贊助人大會作出相關匯報後，接受媒體訪問時，這麼指出。

此外，針對大會提案第二項，蔡親煬解釋，該校考生需支付政府考試費用，分別為中三評估考試60餘令吉和大馬教育文憑考試100餘令吉，而國中和國民型中學皆無需繳付有關費用。

為了公平起見和減輕考生的經濟負擔，大會呼籲政府取消向獨中及私立學校徵收相關考試費用。

他在會上匯報時指出，截至今年6月30日，該校共有2751名學生，住宿生達1115人；而教職員有246名，其中146人為教師。

“另外就是，高二畢業後留在本校念高三的學生人數逐年增加，從幾年前的數十人，增至今年的300多人。隨著越來越多國家認可統考文憑，學生發現以高三的成績更有機會進入國外名校，紛紛留下來升學。”

他說，不少海外大學皆向獨中招生，開放予獨中生的名額也逐漸增加，就像中國清華大學的校長推薦名額，已從起初的3人增至15人，令人鼓舞。

“為了使本校的學術水平符合各方面評估衡量標準，校方近年來積極進行各科課程整合，而各科主任有資深者也有新人，以創意的方式編排課程，為師生們註入信心。”

他分享，目前該校的政府考試各科及格率在森州依然名列前茅，學生參與校外賽事的表現也很標青。校方已安排了教職員年度培訓，今年共有170多人到合艾進行集訓。

同時，校方不忘落實戶外教學計劃，帶領學生到各地考察，回來後須在周會上匯報，早前曾到州議會學習，接下來將到訪國會。

張賢炳：校園新出入口完工

董事長拿督張賢炳指出，校園新出入口已經完工，惟須待最新的校園交通規劃出爐才啓用。根據教育局反映，允許家長車輛進入學校存有安全隱憂，因此校方會重新安排交通規劃。

此外，董事部早前在校園周邊購買了一片地段，位於紫竹亭神廟旁靠近該校宿舍的地點，另外還有一片有意購置的地段仍在洽談中，而運動場工程正如火如荼進行，並將打造看台和遮雨蓋。

“不久前新學生宿舍餐廳啓用，增設了洗碗機，接下來將會裝修學生活動中心，我們也希望將林全光禮堂遷至新宿舍，日後把考場安排在該處，讓綜合禮堂可照常運作。”

他說，在軟體建設提升方面，校方也盡量配合，不忘為教師提供培訓，並鼓勵老師擁有教專資格，畢竟不只是學術知識，班級管理之類的能力也很重要。

他匯報，該校近年來的財務狀況健康，單是學費收入並不足以應付開銷，所幸還有其他資源，改朝換代後，政府撥款方面有所增加，今年該校前後獲得50萬令吉撥款。

“今年杪的財務報告會有數字下滑的記錄，因為我們買了地段，但整體還算穩定。目前的流動資金足夠，校方不會增加家長的負擔，因此學生住宿費會維持現狀。”

另外，芙中也於今天舉行了2020年新生入學試，共有475名學生應考。張賢炳指出，目前該校接獲約600名新生報名，而校方每年錄取500多人，確保全校學生人數維持在2800人左右，教室也剛好夠用。

今早出席大會的董事部成員包括副董事長李兆祥、李偉源、總務蕭福才、副總務陳元隆、財政拿督斯里黃新發、副財政張康華等。