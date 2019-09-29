私人公司指點清潔工做事 醫院支援服務工會報案

（怡保29日訊）馬來西亞半島政府醫院私人支援服務工人聯合會，針對一家私人公司代表指點檳城和霹靂州多家政府醫院的合約清潔工人做事，以及意圖破壞該工會一事，向警方作出投報。

該聯合會執行秘書莎拉絲與數名執委今日向警方投報後指出，該工會是接到檳霹10家政府醫院的清潔工人投訴後，基於該私人公司代表的行徑違反1967年工業關系法令4、5、7條文，而向警方作出投報。

上述10家政府分別是怡保中央醫院、斯里曼絨醫院、和豐醫院、太平醫院、紅毛丹醫院、安順醫院、甲拋巴底醫院、雙溪爪夷醫院、司南馬醫院及華都牙也醫院。

她說，有關指點清潔工人做事的公司，並不是與這些工人簽約的公司，工人完全不知道他們是誰。

“自稱是人資經理和首席執行員的2個女子，去到這些醫院，召見清潔工人，並直接向他們下令。其中，她們召見怡保中央醫院的清潔工人時，要求工人們必須熨衣及確保服裝清潔乾淨、要儀容漂亮、不能折褲管、不能將筆插在衣袋而須放進褲袋內、長發者須綁頭發、男工則要剃須、戴頭巾者要將頭巾塞進衣服內、須穿鞋襪、不可戴耳環、手鐲及戒指、15分鐘休息時間不可離開醫院範圍、工作時間不能用電話等。”

她說，這兩名女子更表達她們討厭職工會，並指職工會沒有作為，只會為難公司。

“這些清潔工人都是本工會的會員，他們對這兩人的行為既感到莫名其妙又害怕，並認為兩人幹擾他們的工作，身為工會，我們有責任保護他們。”

她表示，她明日也將聯同職工會執委們向工業關系局、勞工局及職工會投訴；此外，他們也將提呈備忘錄給人力資源部、衛生部及財政部及其部長。

陪同莎拉絲報案者，包括工會執委羅絲莉、諾萊妮、芝特拉、卡特琳、凱利爾及工業關系官員坦娜拉朱米。