15座組屋罪案毒品泛濫 警員入住防罪案







（吉隆坡29日訊）吉隆坡總警長拿督斯里馬茲蘭聲稱，隆市有15座人民組屋因罪案和毒品問題泛濫已被列入黑名單；警方因而將派員入住這些組屋單位，為組屋治安把關，防範罪案和打擊毒品活動。

他與直轄區部長卡立沙末及國家反毒機構總監拿督斯里朱基菲里，今早前往文良港衛星市帝沙樂江人民組屋出席關愛人民計劃（IPR）活動時說，警方將參與人民組屋社區防範罪案和濫用毒品問題計劃，將在黑名單中的組屋內，安排27間單位讓警員入住。

他表示，警方計劃擴大原訂的入住單位至38間，以近距離監督和接觸民眾的方式以獲取情報，希望能有助於降低和防範罪案。

今年組屋捕1001涉毒者

他說，警方今年迄今在帝沙樂江人民組屋接獲73宗各類罪案如搶劫及爆竊，同比去年89宗，減少了16宗。

“今年1月至9月26日止，吉隆坡地區的人民組屋（PPR）和公務員房屋(PPA)分別有494宗和42宗罪案投報。涉及財物損失的罪案，PPR有425宗，而PPA則有40宗；暴力罪案在PPR和PPA則分別有69宗及2宗。警方今年也在人民組屋逮捕了1001名涉毒者。”

朱基菲里強調，基於人民組屋區是毒品罪案高風險區，而毒品濫用問題多源於社會問題，因此該機構將扮演提供資訊情報角色，協助警方一同打擊反毒活動。

根據吉隆坡市政局發布的資料，被列入黑名單的人民組屋包括漢都亞路、陸佑路、斯里雪蘭莪、斯里阿南、鵝嘜斯迪亞、斯里士馬勒、斯里吉打、帝沙樂江、熱水湖、斯里班底、班底麗雅、華友花園、柏靈京花園、英旦拜都里和甘榜峇都慕達。

組屋積欠租金達5800萬

卡立沙末說，據數據顯示，吉隆坡市政局多年來被積欠的人民組屋租金已高達5800萬令吉。

他指出，市政局執法官欲採取行動，但考慮到民眾多因失業、家庭支柱過世、殘障或健康問題才欠租，因此希望能藉著進入社區舉辦“職業嘉年華”，提供民眾就業諮詢，解決窮困失業問題。

他說，市政局將給予數月時間通融，讓失業者賺錢交租，若仍有無法攤還租金者，將無可避免會遭對付。

此外，他聲稱，關愛人民計劃（IPR）包含3大項目，第一項為愛護社區，旨在針對罪案和吸毒案上升的人民組屋，安排受訓和有經驗的警員駐守，以保障居民安全和打造安寧社區。第二項則協助失業者求職，以便擁有收入負擔生活費和繳付屋租；

卡立沙末補充，第三項是提供教育基金，讓B40低收入群體的大馬教育文憑畢業生，透過“半工半讀”方式，報讀文憑或專業課程如零售業營運管理、餐飲業、兒童早期教育等，學費由企業主全額支付，學生還可享每月500令吉的津貼。