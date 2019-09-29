商丹絨比艾補選 安華周一召見柔區部主席

（依斯干達公主城29日訊）柔佛州公正黨署理主席潘偉斯披露，該黨主席拿督斯里安華將於星期一在首都召見柔州所有區部主席，以為即將來臨的丹絨比艾補選做好策劃及準備。

潘偉斯說，屆時，所有區部主席將北上吉隆坡參與相關會議。

他指出，自509大選換了新政府後，丹絨比艾之役是柔州首次迎來的補選，相對的，這場補選對柔州大臣拿督薩魯丁也是一次考驗，因此黨中央十分重視。

他昨晚出席新山親善福利團體舉辦的“花好月圓慶中秋，與斯相聚在今夜”活動後，於記者會上發表談話。

此外，他披露，來臨的10月4日在巴莪也有另一場相信與補選有關的會議，屆時情況或會更明朗。

潘偉斯進一步提及，柔州公正黨已為即將迎來的補選投入籌備工作，而該黨新委任的丹絨比艾區部主席也會不時向黨匯報，並進行相關調查。

他指，該黨有信心在今次的補選扮演重要角色，協助希盟勝選。

不過，針對有關補選，他對馬華總會長拿督斯里魏家祥至今沒有強調丹絨比艾國選區是屬於馬華的傳統選區感到奇怪。

“丹絨比艾历屆都是馬華出戰，可是魏家祥目前為止都沒有提到這點，反而是巫統很快就表明有意上陣，所以以我的個人分析這一次馬華可能不會出來。”

公正黨順和花園支部主席李銘雄也出席了訃項中秋晚會。