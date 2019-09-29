全長6公里 檳峇都丁宜禁煙

（檳城29日訊）煙客止步！全長6公里的峇都丁宜區將被列為禁煙區，為檳州朝向無煙州的目標打響頭炮。

檳州衛生委員會主席阿菲夫昨日出席禁煙區推介禮時說，該計劃已獲大部分居民及業者的讚同，禁煙區的範圍是從丹絨武雅水上清真寺至峇都丁宜海灣酒店區，禁煙範圍涉及酒店業、飲食業、旅行社及沙灘等，不包括私人住家。

屆時在當地的公共場所，包括道路及海灘抽煙者，將被罰款250令吉至500令吉。

“推介禮後，我們會將文件呈上衛生局，待衛生局在憲報頒佈該區為禁煙區後，我們會正式推行無煙旅遊，預計耗時3至4個月。”

抽煙將被罰250至500元

他說，目前萬事俱備，只等當局官方公佈。他說，為了讓計劃更順利進行，衛生局允諾會不定時派員到該區視察。涉及的旅遊業者也應允，配合禁煙計劃推出“無煙旅遊”，鼓勵遊客少抽煙，選擇健康休閒的旅遊行程。雖然該區還沒正式被列為禁煙區，但他提醒，目前有24個指定場所已被列為禁煙區，包括學校、沙灘及餐廳等，以保護非煙民在公共場所免受二手煙的影響。他強調，全面禁煙不是剝奪煙民的權利，而是提醒煙民在抽煙時尊重他人感受，維護非煙民呼吸新鮮空氣的權利。他說，無煙旅遊能吸引熱愛生態旅遊的遊客，在旅遊過程中享受新鮮的空氣，這也符合峇都丁宜自然及健康的旅行風格。

檳州衛生局主任阿思瑪雅妮說，希望藉此計劃讓民眾了解抽煙的危害，也鼓勵煙民嘗試戒煙，保護自己和身邊人的健康。

出席者尚有培才小學校長呂文建。

5年內逐步各範圍列禁煙區 檳將打造成無煙州

檳州政府早前宣佈，會在5年內逐步在全州各個範圍列為禁煙區，最後目標是要把檳州打造成一個無煙州。

目前除了喬治市已是禁煙區外，州政府也會把州內5個縣列為禁煙區，包括東北縣的峇都丁宜、西南縣的峇央峇魯和浮羅山背、威南縣的高淵、威中縣的雙威城及威北縣的柏淡。

首個被列為禁煙區的是峇都丁宜，過後才會把其他縣的地區列為禁煙區。