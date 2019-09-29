疑海水退潮 鱷魚爬上岸“閑逛







（波德申29日訊）疑受到海水退潮影嚮，一只鱷魚爬上波德申海洋城“閑逛”，較後游回附近海域“游蕩”，引起游客及網民熱議！

此事是於昨晚10時許發生，由於當時正值假日時段，大量游客在該處游玩，因此在事件發生時，在地的民眾也出於好奇心，紛紛聚集在海邊觀察鱷魚出沒。

網民指出，該鱷魚是被發現出現在海洋城的一間酒店，之後在附近海域“游蕩”了將近2個小時後，才消失鱷蹤。

而這段過程中，也被一些網民拍下視頻，上載至臉書上，引起民眾的討論。

一名不願透露身份的酒店業者指出，自己在雪州工作時，曾經也發生過海岸出現鱷魚，但他相信，鱷魚一般是不會出現在海邊，畢竟海洋並非鱷魚的棲息地。

他解釋，鱷魚會出現在海邊，很可能是因為棲息地受到污染而出來覓食，或者是波德申海出現退潮的現象，令鱷魚無法游回棲息地，而漂浮在海上。

他說，事發後，波德申消拯局也到現場了解情況，觀察鱷魚的動向，直至消失在民眾的視線為止，鱷魚始終都沒有靠岸。

“雖然這起事件是無法避免，但我仍然促請政府此事多加關註。”

據了解，波德申曾2度發生鱷魚在海域出現的事件，第一次是10多年前發生在直落甘望至老港的海域，第二次則是2015年，在寧宜甘榜加蘭榴槤的一個廢礦湖，發現一只長約3公尺的老鱷魚。

（波德申29日訊）疑受到海水退潮影嚮，一只鱷魚爬上波德申海洋城“閑逛”，較後游回附近海域“游蕩”，引起游客及網民熱議！

此事是於昨晚10時許發生，由於當時正值假日時段，大量游客在該處游玩，因此在事件發生時，在地的民眾也出於好奇心，紛紛聚集在海邊觀察鱷魚出沒。

網民指出，該鱷魚是被發現出現在海洋城的一間酒店，之後在附近海域“游蕩”了將近2個小時後，才消失鱷蹤。

而這段過程中，也被一些網民拍下視頻，上載至臉書上，引起民眾的討論。

一名不願透露身份的酒店業者指出，自己在雪州工作時，曾經也發生過海岸出現鱷魚，但他相信，鱷魚一般是不會出現在海邊，畢竟海洋並非鱷魚的棲息地。

他解釋，鱷魚會出現在海邊，很可能是因為棲息地受到污染而出來覓食，或者是波德申海出現退潮的現象，令鱷魚無法游回棲息地，而漂浮在海上。

他說，事發後，波德申消拯局也到現場了解情況，觀察鱷魚的動向，直至消失在民眾的視線為止，鱷魚始終都沒有靠岸。

“雖然這起事件是無法避免，但我仍然促請政府此事多加關註。”

據了解，波德申曾2度發生鱷魚在海域出現的事件，第一次是10多年前發生在直落甘望至老港的海域，第二次則是2015年，在寧宜甘榜加蘭榴槤的一個廢礦湖，發現一只長約3公尺的老鱷魚。