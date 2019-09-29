財長：自願報稅今最後 納稅人快快繳稅

（北海29日訊）財政部長林冠英說，自愿申報稅務計劃將在明天結束，納稅人及商家受促把握最后一天期限，盡快向內陸稅收局申報稅務。

林冠英今日出席在拉惹烏達路國油油站旁舉行的道路安全醒覺運動後對記者說，上述計划原是在6月30日截止，接著延長至9月30日，希望那些還沒有繳稅或忘記繳納未呈報稅務者，不管是故意與否，都可以趁著明天最後一天優惠期限進行申報。

一旦“自願申報稅務“結束，忘記繳稅者將面對罰款。他強調，雖然當局須耗時2週或一個月審核申請者所呈報的資料，但只要申請者能在明日之前呈報，自願申報稅務計劃依然有效。

另外，針對有人在社交媒體散佈假消息指希盟政府發出20萬公民權予外國人，特別是中國遊客一事 ，林冠英希望隨著內政部已在昨日發出文告駁斥此事後，有關不負責任者即刻停止再發佈這項假消息，以免政府和內政部採取進一步行動。

針對使用現金和支票支付信用卡和貸款還款者將被征收額外費用一事，

林冠英說，上述措施是由前朝政府于2017年落實，希盟政府執政後，銀行公會就听取財政部勸告，取消上述收費，惟像這樣的真實消息，有關社交媒體卻沒有報導。

他說，由於很多鄉區居民仍使用銀行的相關服務，因此銀行的上述額外收費的取消，將惠民廣大民眾並減輕他們的經濟負擔。

“假消息和污蔑性文章的散播是很危險的，因為它將威脅國家的安寧，這完全是社交媒體的假新聞，真實的新聞是銀行公會在聽取財政部的勸告後，已取消了額外收費。”

良好狀態才能減車禍率

在談及道路安全醒覺運動時，林冠英認為，只有確保車輛、道路及駕駛者都處於良好狀態，才能有效的降減車禍發生率，並減少人命傷亡。

上述活動是由孫意志行政議員服務中心、道路安全局、陸路交通局、威北警察總部、甘榜新芭鄉管會及拉惹烏達國油油站聯辦。