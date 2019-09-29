林冠英解釋直接債務微增 希盟沒用“資產負債表外融資”掩債

（吉隆坡29日訊）財政部長林冠英說，政府的直接債務從2017年的50.1%增至2018年的51.2%，是因為希望聯盟政府不像前朝政府般，利用“資產負債表外融資”（Off-Balance-Sheet Financing）的做法來掩蓋可疑債務（dubious debts）。

他於今日發文告指出，政府的債務總額已從2017年占國內生產總值（GDP）的79.3%減少至2018年的75.4%。

他說，隨著一些 項目的進行，如Danainfra的第二捷運（MRT2）及泛婆羅洲高速公路項目，以及國家基建公司（Prasarana）的輕快鐵第三路線（LRT3），已經承諾的政府擔保也因此有所增加。

他說，希盟政府在意識到這些項目將於未來幾年令所承諾的政府擔保大幅增加後，已經成功重新協商了這些大型項目的成本。

“輕快鐵第三路線的總成本已從316億令吉減少至166億令吉，第二捷運的建設成本從394億令吉減少至305億令吉，而與中國交通建設公司（CCCC）的東海岸鐵路（ECRL）建設合約則從665億令吉減少至440億令吉。”

“與所有項目沒有任何合理化的情況繼續進行相比，這3個項目的成本的降低，令政府未來承諾的政府擔保減少至少460億令吉。”

林冠英說，自2018年5月接管政府以來，希盟對政府的財政進行全面審查，並確認截至2017年底的積累債務達1.087兆令吉，而跨黨派的國會財政預算案特委會也於2019年7月17日的報告中證認這數字。

“這一數字中有很大一部分是前朝政府欺騙性地掩藏，或偽裝為表外融資項目的隱藏債務，例如高達383億令吉的一個馬來西亞發展公司（1MDB）債務。”

他說，另外2601億令吉涉及表外政府開支的負債，被標註為“公私合夥制”（PPP）或“私人融資計劃”（PFI），但聯邦政府卻必須完全負責這些項目的財務成本、風險與義務。

他說，國陣政府濫用公私合夥制”及“私人融資計劃”，以給人有預算赤字低，並且相應地降低債務水平的錯覺。(LMY)

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改善透明度與善治標準獲國際贊揚──主

林冠英指出，希盟政府明顯的改善透明度與善治標準，經受到國際評級機構和投資分析師的贊揚。

“為了重新平衡政府的投資組合並重新調整公共領域的作用，首相辦公室全權負責出售各種非核心與非關鍵資產，而收益以股息形式返還給國庫時，以用於進一步減少債務與負債。”

此外，他說，政府正在積極在各地追回被一個馬來西亞發展公司挪用的資產，目前已經收回約9億2510萬令吉，但不包括以5億2300萬令吉出售的巨型游艇“平靜號”（Equanimity）。這些資金以及未來的回收的資金，將全部用於償還一個馬來西亞發展公司的債務。

“雖然從前朝政府接手這些爛攤子，但我們依然致力於鞏固財務狀況，並確保馬來西亞在全球經濟環境疲弱的同時，仍保持在可持續增長的道路上。”

有關能源資源私人有限公司（SSER）的跨沙巴天然氣管道計劃（TSGP）及多元產品輸送管計劃（MPP）項目，林冠英說，這些項目據稱只完成13%的工作，但能源資源私人有限公司卻已經支付了83億令吉或94億令吉工程、採購、建造與調試（EPCC）合約的88%費用。

“至今沒有任何證據證明工作完成，這個可恥的項目已經終止，前朝政府的領袖未能解釋為什麼在幾乎沒有完成任何工作的情況下，就支付83億令吉或合約成本的88%。”