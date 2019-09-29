被指發20萬大馬卡 登記局報案查網絡謠言

（布城29日訊）國民登記局總監拿督魯斯林今日針對指控該局發出大馬卡給20萬人的網絡謠言向警方投報，希望警方介入調查。

他到布城警區報後告訴媒體，國民登記局不曾在希盟執政期間發出大馬卡給20萬人，因為審核公民權申請的程序既嚴謹也複雜。

他強調，大馬卡申請的批準需要經過嚴密的審查，網上有關批準20萬人公民權傳聞已造成社會困擾，希望民眾不要輕易被謠言影嚮。

一個名為“Tengku Raja Alam Shah”的推特與臉書賬戶近日發貼文，聲稱希盟政府批準20萬個新的公民權作為報恩。

魯斯林說，他們不知Tengku Raja Alam Shah是真實抑或是虛假賬號。如果是真實的，他希望對方能證明給他看，是如何得出20萬人的數據。

“如果是虛假的，警方將會展開更為詳細的調查。”

他說，國民登記局也會向通訊與多媒體委員會投報此事。

“唯有符合資格者才能通過大馬卡申請，我們嚴正看待指國民登記局沒有經過嚴密審核就發出公民權的網絡傳言。”

昨天，內政部發文告指出，從去年5月至今年9月15日，共有1萬9788名不同種族的人士申請公民權，但獲批準的只有4422人，網上瘋傳希盟政府發出公民權給20萬人是子虛烏有的。

內政部指出，根據《聯邦憲法》15(1)條文，我國公民的妻子才能申請；15(2)條文則是21歲以下我國公民的子女；15A條文則是允許21歲以下的人士在特殊情況下申請；16條文則我國獨立前在聯邦出生；19(1)條文則是歸化及永久居留者。

在這之前，魯斯林曾於9月月9日針對5名中國人持有大馬卡以及國民登記被指非法發出身分證給中國人的網絡謠言報案。網傳5名中國人持有大馬卡，其實是一起2015年發生的制造假文件案件，而反貪會也已對該案件採取行動。