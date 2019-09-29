第一階段治療須50萬 血癌少年醫療費尚未達標







（吉隆坡29日訊）“謝謝你們的捐款，我希望可以好起來。”父殘疾、母驟逝，命運堪憐的16歲血癌少年陳志傑早前透過社交媒體和報章籌募醫藥費；截至目前為止，共籌獲了13萬9000令吉籌款，讓小小年紀的相當感恩，惟距離百萬令吉的醫藥費目標仍有不小差距，希望公眾能繼續慷慨解囊，以便從病魔手中將這個年輕生命搶救回來。

據之前報導，陳志傑患上血癌末期，一直在吉隆坡中央醫院接受治療，但隨著所有電療療程宣告失效，他的生命也仿佛進入了倒數階段，如今唯一的希望是轉介至私人醫院接受更先進的CAR-T治療，這項治療在我國仍不普遍，因此費用也相對昂貴。

陳志傑錄短片致謝

光明日報早前於9月8日報道了陳志傑的故事，獲社會大眾熱烈回響，逾20天內幫助陳志傑籌得了13萬9000令吉的醫藥費，負責籌款事宜的愛馬慈善機構（LMO）特到醫院為陳志傑錄制了短片，讓後者透過鏡頭向所有捐款給他的民眾致謝。

該機構委員蔡明指出，盡管目前已有近14萬令吉的款項，但距離百萬令吉的目標仍非常遙遠，希望大眾能繼續伸出援手，讓陳志傑得以盡快到私人醫院進行治療。

“目前醫生已指示志傑出院，等待款項達標即可到私人醫院開始治療。第一階段至少要籌獲50萬令吉，但現在我們還沒達標，希望大家可幫幫忙，救一救這個可憐的男生。”

他提到，陳志傑在上兩周出院後，於一周前突發高燒，立即緊急送返中央醫院診治，所幸現已無大礙，並在數天前出院在家休養。

“他的身體現在非常虛弱，不能隨意到外面走動，一旦細菌感染就會加重病情，我們也有安排一名看護在家里照顧他，不過當務之急就是讓他盡快接受治療。”

教部允下月4開記者會 廣集力量籌募醫療費

愛馬慈善機構也將陳志傑的故事和遭遇向教育部反映，該部門答應會在來臨的10月4日於布城召開一場記者會，集結更廣大的力量一起救助這名血癌少年。

據了解，屆時教育部長馬智禮也會親自出席，給予少年打氣加油。

公眾若希望資助TAN CHEE KIAT的治療費用，捐款方法如下:

捐款可以支付：Maybank賬號：5627 5969 0033

（Pertubuhan Cintai Malaysia / Love Malaysia Organization）

請聯系以獲取更多信息：執行委員會小組：whatsapp：010-3633393/ email：[email protected]