新民環保尖兵媽媽團 廢料再生達人





（太平29日訊）孩子是學校環保尖兵，媽媽隨后加入校園環保媽媽大隊，更因為學校舉辦廢料環保創意比賽因緣，激發環保手作，成為廢料再生達人。

新板新村2位環保媽媽，利用家家戶戶都會有的塑料瓶罐，通過巧手發揮手作藝術，將廢料化成美麗適用的家居擺設品，讓喜歡的朋友帶回家，以傳達環保意識。

47歲家庭主婦伍美蓉受訪時指出，由於住家就在新板新民華小前面，孩子是該校學生，更是學校圖書館理員，並兼任環保尖兵。

伍美蓉：上網學習制作

新民華小的校園環保計划，在師長大力推動下，學生家長都積极參與環保大隊工作，也因為家門前就是學校，伍美蓉空閑時就會到學校環保室幫忙。

2年前學校舉辦環保佈置比賽，媽媽團員們集思廣益搜尋構思，包括到網上查閱各形式資料。網上的廢料再生環保制作品，琳瑯滿目，不但制作過程簡單，材料更是隨手可得的家庭用品中的瓶罐筒盒。

這些資料激起伍美蓉潛在的手作興趣，於是開始動手嘗試，果然效果不俗，作品在學校比賽中獲獎。

有了以上作品心得，在掌握了環保物手作竅門 ，伍美蓉的作品也得到身邊朋友的青睞，加強了信心，因此環保手作成了當今生活的一部份。

伍美蓉之前曾與朋友合作，為一家朋友開設的餐館佈置，全以DIY及廢料品構圖佈置，進一步促進了對手作繪圖興趣，效果极受好評，也成了顧客打卡熱點。

“目前在家有空就會動手，參考網上資料，加以修改，運用撿或收集到的各種材料，經過上色及圖繪，有花盆、筆筒、垃圾桶、收納箱，甚至運用不同顏色瓶蓋，在墻上，桌面拼卡通圖案，都非常受歡迎。”

她表示，本身的手作品，有些花費很長時間才完成，一些因經常做而熟能生巧，但每個作品都是獨一無二的。

“這些手作，不論是造形還是圖案，都要花心思根據瓶罐的模形來構思，如果心血來潮時，一或兩個小時成品會有幾個，否則一個作品可能要耗時整個月。”

伍美蓉說，如果遇到有人喜歡，推動力就會大一些，作品生產就會加速，因為自己不想讓人家等太久，所以在做完家務后，就會全神貫注完成任務。

伍美蓉希望可以藉作品帶出環保意識，當其作品成為家居擺設之餘，可以帶動家家戶戶，將環保踐實於生活，更強烈的告訴大家，廢棄物品其實可以延伸使用，別輕易將之丟掉，成為環境負擔。

張麗娣：積極宣揚環保

新板社區環保先峰的張麗娣也是因為就讀新民華小的孩子是校園環保尖兵隊伍，帶動她參與學校的環保義工隊。

“我們經常影響身邊的朋友，利用家里丟棄的物品，通過改造成為佈置好材料，為社區傳播環保其實很輕松訊息，希望每個人可以盡本份，作好自己。”

張麗娣說，環保不是空喊的口號，應該付諸于行動，環保不是艱難的大工程，反而是人人都可做到的事。

她指出，其實家里很多隨手可丟的東西，只要動手改造，還是可以續繼使用，就如空瓶空罐，只要加以修改及圖繪上色，即可成為適用，而且不必再花錢購買。

她說，最常見的環保再生使用的是花盆與筆筒，可以運用瓶罐修飾加以彩繪，擺在桌上都很吸睛讓人愛不擇手，讓家居更為活化，更充滿色彩。

她指出，在新板社區內一些住宅，都會看到造形可愛的花盆及種植吊飾，這都是她與媽媽團們推動使用廢料再生的心血，而且反應不錯，雖然尚未有巨大成果，但終算有好的起步。

她說，環保手作藝術的材料，是家里唾手可得的東西，如果有人喜歡，她與媽媽團隊們會騰出時間教導，也期望一家大小一起動手來環保，為家居也好，為環境甚至地球盡一份力量，減輕社區廢棄料的沉重負擔。