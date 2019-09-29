士毛月河濾水站恢復運作 每日淨水量減3.6億公升

（八打靈再也29日訊）因異味污染，而在昨晚關閉13小時30分的士毛月河濾水站已在今早6時30分恢復運作，惟每日輸出的淨水量將減少3億5700萬公升！

雪蘭莪水供公司通訊管理與公關部主任阿都拉奧夫今早發文告指出，當局在提升及穩定蓄水池的水位及分配，以階段性恢復水供。

文告表示，當局除了出動10水槽車，並從今早8時開始，啟動10個地區服務中心（PKS），以及設立公共水喉，分派水給需要緊急援助的受影響用戶。，直至水供全面恢復為止。

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設置地方服務中心（PKS）和公共水喉地點：

八打靈

1.男士抽氣高跟鞋，男士修身加長褲，Seri Seri：坐標：2.9918502,101.6760405

2.蒲種縣遠景公園觀光公園遠景.Contact：3.0334930,101.6222664

3. Kembangan貿易中心，Jalan PSK9，Kembangan系列，坐標：3.0162582,101.6988053

4.USJ4，惹蘭USJ4 / 5，梳邦再也。坐標：3.0519180,101.5753938

烏冷縣

1，提供菩提山武吉仁愛人民圖書館的聯繫方式：2.880702.101.794887

2.班吉市第4節，銀禧紀念館，巡迴演出，附近坐標：2.57191.101.46344

3.Towe's蒸米飯店，Jln Kesuma3 / 1，Tasek Kesuma Beranang坐標：2.905905,101.866013

雪邦縣

1.布城中央（ERL站旁/布城醫院社區）2.9332771,101.6706183

2.蒲種塔曼·普特拉·佩達納清真寺（TP），社區：2.944167,101.611389

瓜冷縣

1. Teluk指揮官Garang（前市場區）青銅線坐標：2.919474,101.474105