賽胡先阿里：敦馬說詞反覆 安華可任相？等着瞧

（吉隆坡28日訊）公正黨元老賽胡先阿里說，首相敦馬哈迪到底時何時交棒予公正黨主席拿督斯里安華，馬哈迪在此課題上的說詞反覆，即使談起此事十次都有不同說法。

他说，據他所知，馬哈迪和安華之間針對何時交棒已達成共識，至於馬哈迪最終是否遵守和兑現，我們等著瞧。

他今午出席位於馬來亞大學舉辦的“歷史人物兼伊黨前主席布哈努丁賀爾米逝世50週年紀念講座會”後，受詢及日前馬哈迪說本身最遲需3年時間才會交棒一事發表談話。

詢及黨內也對馬哈迪何時交棒的時間表產生歧見，公正黨又如何化解時，他說，馬哈迪有時在4黨最高領袖會議上，對某課題達成了共識，做了一項共同的決定，可是後來馬哈迪有時又會作出有異於共識的決定。

“馬哈迪後來會以'我忘了'（共識）為自己解圍，所以不只是馬來人善忘，連馬哈迪也很善忘咯。”

談到馬哈迪會否續任相至滿一屆5年時，他說不知道。

詢及安華是否在近期内或直到下届大選都无法接任首相職時，他說，他覺得可能更早，或後才接任也有可能，甚么事都可發生。

提到馬哈迪說只有本身才是決定何時交棒的人，他說，不是的這樣，其實當時關於正副首相人選，即馬哈迪和旺阿茲莎都有簽下協議的，只剩任相多久、交棒日期沒有明文規定或簽字。

“因當時所有政黨都贊同，一旦安華獲釋，首相棒子就會移交給安華，當時的預測是需要耗時約2年時間，安華才成功獲得寬赦及重獲自由，可是沒想這麼快安華在6個月時間便重獲自由。”

他說，安華過後也不急於接棒事宜，因他要赴海外探望朋友。

詢及黨本身也無需太寄望相位會更早移交給安華時，他表示，大多數黨員預料安華還是能更早接棒的。

詢及黨員是否認為無需等到下屆大選，安華便可接棒？他說，如果真的拖到下屆大選，則摧毀整個希盟，即使是很肯定安華將會是第八任首相，至少在下屆大選來臨前必須給予安華兩年的時間來確認大方向。