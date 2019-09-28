巫伊合作首場州級大會 吹響重奪吉政權號角

（亞羅士打28日訊）巫統和伊黨今日吹響爭奪吉打州政權的號角，揚言今起到第15屆全國大選，都會是希盟的“惡夢期”！

由於巫統和伊黨都視吉打為最有望奪回政權的州屬，自914兩黨高層簽署“全國共識合作憲章”後，就立刻移師吉打，今早在亞羅士打TH酒店舉辦專注討論“巫伊合作奪政權”的首場州級大會。

巫統主席拿督斯里阿末扎希、伊斯蘭黨主席拿督斯里哈迪阿旺蒞場聆聽基層辯論後，向現場近2000人發表首要演講時，他們都強調巫伊合作可重奪吉打政權。

阿未扎希更直接提及，吉打36州席，希盟只得以18席執政，巫伊合作之後希盟已無勝望。“巫伊合作執政吉打，並非不可能的事。”

扎希：巫伊合作希盟無勝望

他說，即便有人不看好巫伊結盟，不斷在言論和行動上踐踏侮辱他們，畫他為新郎，哈迪阿旺為新娘，但兩黨不會記仇。

“兩黨合作目標鮮明，除了照顧馬來族群和捍衛權益，也不會邊緣其他友族和其宗教。”

阿未扎希以“鳥瞰視野”和“椰殼視野”為對比，吁巫統和伊黨人要以鳥瞰視野估量“巫伊合作”的未來，不要再讓視野侷限在一個椰殼空間。

“因為船小，即使風浪不大，也會被掀翻，唯有團結坐大船，才能乘風破浪，化險為夷。

阿末扎希稍後在記者會上補充，兩黨合作除了會考慮在吉蘭丹、登嘉樓、彭亨及玻璃市4州能否順利組成聯合政府外，也會考量其他有潛能州屬，包括吉打。

他表示有信心吉州巫統會解決成員黨包括馬華之間的意見分歧，將浮現的問題“燙平”。

也是巫統主席的阿末扎希說，至於丹絨比艾區國席補選，國陣會和伊黨討論後才做宣佈，現階段沒人催促必須由馬來人取代馬華上陣。

達基尤丁：反對黨不再有三角戰

伊黨總秘書拿督達基尤丁提呈並闡述“全國共識合作憲章”時強調，巫伊共識包括巫統主導的國陣，及伊黨主導的和諧陣線，都會在這一共識下合作。

“接下來，不論補選還是全國大選，反對黨都不再會有三角戰，尤其放眼第15屆全國大選從希盟手中奪下執政權。”

巫統副主席馬哈基爾直指民主行動黨是巫伊共敵，是阻礙穆斯林和馬來人大團結的關鍵因素。

他說，希盟執政以來出現各方面問題，也已開始影響各族生活作息，只是影響最深的是以馬來人、穆斯林占多數的鄉區人民。

“包括伊黨也認同，這是多元種族、多元宗教的國家，合作憲章為的不是建立單一種族、單一宗教政府，要實現多元且中和的政治，在這一憲章之下伊黨就必須確保，並證明伊黨接受多元、拼棄極端，唯有如此才有可能贏得最後勝利。”

他相信，國內兩個最大馬來人政黨合作，將徹底改變國家未來政治藍圖之餘，也可確保無損多元性，包括不損他族和宗教益。

今早出席者約3000人，包括兩黨中央和州領袖以及參與辯論的參與者，都非常直接提出爭奪執政權的相關看法和建議。

加米基爾：可威脅聯邦政權

巫統吉打州聯委會主席加米基爾說，只要巫伊合作爭得希盟手中的11%國州議席，不只希盟會失去州政權，連帶聯邦政權也會受到非常直接的威脅。

“這顯見巫伊簽署全國共識合作憲章開始，吉打希盟就已活在恐懼中。”

伊黨吉打州聯委會主席阿末耶也說，巫伊合作不會失敗，必能在第15屆全國大選擊敗希盟，再次贏回吉打州政權。

他說，吉州是農漁業為主的州屬，非要求大家“舍富取貧”，希望領袖真正以民為本，而不是圖利自己後，再把幫助人民作為舞台表演。

他說，面對未來的挑戰，吉州伊黨會邀請所有政治及宗教領袖、非政府組織、政府機構及官員，共同塑造一個以宗教和手足情誼為基礎，積極正面、互相尊重、有誠信的，不抑制其他宗教和族群的團結共識社會。