撞樹丟命 北大生 2死3傷











（古邦巴素28日訊）北方大學5名華裔生凌晨共車返回大學宿舍途中，不知何故失控撞向路旁一棵大樹，釀成2死3傷悲劇。

這起車禍於今日凌晨約4時，在玻州加央港口朝往吉北樟崙大道，即北大EDC酒店前方交通燈前發生，車禍地點已非常接近大學門口。

據悉，5名好友昨晚在學校參加一項活動後，相信是到一間24小時快餐店用餐才返回宿舍，詎料回程途中發生意外。

2名男女死者是來自太平的蔡文俊（21歲）和來自吉蘭丹的薛薇妮（23歲，譯音），皆是乘客，而薛薇妮是吉蘭丹州馬華婦女組副主席李金燕的長女。

據知，李金燕剛從國外旅行回來，一下飛機就接到家人傳來噩耗，馬華黨同志都希望她堅強面對。

1死者為李金燕長女

另3名男女傷者，是來自檳城的黃慧琳（21歲）及戴依晴（21歲，譯音），以及來自霹靂的司機王政凱（28歲）。

吉打州消拯局消防及拯救組主任莫哈末查因指出，該局在接獲投報後即派出7名消拯員到現場救人。當抵達時，車上5人都被夾在座位上。

古邦巴素縣警區主任莫哈末依斯邁說，初步調查，肇禍轎車是從樟崙朝往北大方向行駛，直到事發地點，轎車失控然後撞向左邊路旁的一顆大樹。

“發生碰撞後，2名乘客當場喪命，司機也蒙受重傷。”

他說，車子撞樹後毀不成形，3名傷者已從日得拉醫院轉送到蘇丹娜峇希雅醫院治療，2名死者遺體則在日得拉醫院太平間進行剖驗。

目前警方援引1987年陸路交通法令41（1）條文危險駕駛導致他人死亡罪名調查此案。

文俊車禍前曾傳照片給父親

每天與父親分享日常照片的男死者蔡文俊，在車禍前發了一張晚餐照片給父親分享當時的喜悅。

死者弟弟蔡文傑（17歲）受訪時說，家人於今早7時左右接獲噩耗後，就趕到太平間。

他說，他們一家居住在太平老街，哥哥甫於這個月初，從太平返回北大上課。

“哥哥就讀工商管理系第二個學期，每天都會通過微信與父親聯繫，三餐都會發照片與父親分享，而昨晚約9時，哥哥還發了一張晚餐給父親。”

他說，哥哥每次放假回家，都會帶婆婆上街買菜。他形容哥哥是一個非常乖巧、聽話的孩子，從不讓家人操心。他最後一次見到哥哥已是三週前的事。

他說，家人擇於家鄉太平山莊治喪3天，星期一舉殯。