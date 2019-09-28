流傳豬肉罐頭清真認證等 慕加希斥有人圖打倒清真產業

（布城28日訊）掌管宗教事務的首相署部長拿督斯里慕加希說，國內有人意圖要打倒大馬的清真產業，包括破壞馬來西亞伊斯蘭發展局（JAKIM）的聲譽。

他在出席由大馬伊斯蘭發展局和聯邦直轄區伊斯蘭局（MAIWP）舉辦的2019年清真歡樂跑（Halal Fun Run 2019）活動後，針對社交媒體上有關清真課題，如是回應。

他聲稱，這是一直都存在的問題，例如豬肉罐頭上發現清真認證標志，這是2014年的舊傳聞了，而且早已否認，但至今卻仍在流傳。

他也說，也有一些不負責任的人士造謠指，一些已獲認證的產品並不清真。這些舉動或是產品的競爭對手所為，但他們卻冠上JAKIM的名義。

“我不會在意有心人士的不良企圖，反之會繼續扮演重要角色，確保擁有合法清真認證的產品質量。”

“我們會遵循標準操作程序（SOP），只有符合標準的產品才能獲得清真認證。”

慕加希指出，對清真認證存有疑問的民眾，可瀏覽手機應用程式“Verify Halal”查證。

2019年清真歡樂跑吸引了來自不同種族和宗教的2600名民眾參與，其中馬來樂壇歌後拿督茜蒂諾哈莉莎亦現身參與。

出席者尚包括聯邦直轄區部長卡立沙末、大馬伊斯蘭發展局總監拿督奧斯曼慕斯達法和馬來西亞清真理事會秘書處主任拿督斯里西拉祖丁蘇海米。