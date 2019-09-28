香港RRJ資本獻議 30億收購南北大道

（八打靈再也28日訊）香港私募股權投資公司RRJ資本獻議，以30億令吉的現金收購南北大道公司（PLUS），一旦成事將可降低20%的過路費。

據The Edge引述消息披露，這家由來自大馬的王忠信和王忠文兄弟所領導的公司，已在上周呈交計劃書給國庫控股和工程部長巴魯比安。

國庫控股通過UEM集團持有南北大道公司51%股權，公積金局則持有49%。上述計劃書效益收購100%股權，包括PLUS子公司Project Lebuhraya Usahasama有限公司發行的可贖回可轉換無擔保債券（RCULS）。

據The Edge所見到的文件顯示，RRJ資本說這項獻議將為UEM集團和公積金局帶來很好的回酬，把UEM集團和公積金局2012年至2018年所獲的優惠卷納入考量後，30億令吉意味年度回酬的16.4%。目前，南北大道公司有30億令吉債務。

RRJ資本是在2011年成立，總資產管理規模約150億美元，該公司曾接觸UBS AG和Newfields顧問公司，作為這項計劃書的財務顧問。

此建議書的其它要點包括延長20年特許經營合約、合約期間不提高過路費、無需由政府賠償以避免提高過路費，意即從2020年至2025年期間，政府不必依據合約支付27億令吉。

其餘要點也包括政府進行為南北大道公司的債務作擔保，RRJ資本負責南北大道公司全長957公里的大道營運及維護工作。

報導說，該公司也計劃聘請麻省理工學院和伯克萊加利福尼亞大學的工程顧問檢討整個南北大道營運，並推行最新惡疾及系統，例如在日本、歐洲和美國目前所採用的那一套，如美國的EZPASS電子過路費系統。

“該公司也研究採用大數據和人工智能的即時交通路況系統、在繁忙及非繁忙時段的不同收費系統、供超過兩至三名乘客所使用的特快車道、推出過路費較高的豪華轎車專行道、收費較低的非豪華轎車專行道。”

除了RRJ資本，較早時，馬駒控股（Maju Holdings Sdn Bhd）集團主席丹斯裡阿布沙益也表明已經向政府提出獻議收購南北大道公司。（TKM）