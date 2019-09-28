林冠英：收費低更多病人就醫 “私人醫院別賺那麼多”





（檳城28日訊）財政部長林冠英敦促以盈利為導向的私人醫院別賺那麼多，而是應該把收費調整至更可負擔的水平。他認為，私人醫院調低收費能吸引更多病患尤其國外病患前來就醫，院方還是有盈利成長空間。

他指出，前朝政府對私人醫療服務徵收6%消費稅，現任政府則取消了此稅務，盡管因此損失數十億令吉稅收，但政府希望借此協助降低私人醫院收費。我國私人醫療界需守住服務素質及收費優勢，應對鄰國競爭。

林冠英是於今早為瑪麗安山癌癥醫院3項醫療新設備主持開幕後的記者會上，向國內私人醫院做上述呼籲。他也要求掌管檳州衛生事務的行政議員阿菲夫，為他安排一場與州內私人醫院代表的會談。

瑪麗安山癌癥醫院今早推介的3項醫療新設備是Cyberknife數碼導航刀、西門子Magnetom Aera 1.5T磁力共振系統，及日間手術部門。這些設備是以私人界捐獻的2500萬令吉所添置。

林冠英贊揚瑪麗安山癌癥醫院作為一家非營利型私人醫院，仍不斷精進化醫療服務。他也感謝私人界熱心捐獻，成就這些新設備添置。財政部也批準捐助給該醫院者享有扣稅優惠，鼓勵更多人行善。

他也說，內陸稅收局已更新指南，慈善機構只需向該局呈報1年內捐款1萬令吉或以上者的完整資料，這比原先的1000或5000令吉，調高了許多。

瑪麗安山癌癥醫院首席執行員林麗冰則說，該院不斷精進化醫療服務素質及設備，是為了協助更多癌癥病患，並輔助政府醫院。她指出，該院把每逢周三，定為專為政府醫院轉介而來的病患的服務日。

她介紹說，該院擁有目前新馬地區唯一一台的Cyberknife數碼導航刀，這是一台立體定位放射治療系統，能在不留在創口，及避免影嚮周遭健康細胞的情況下，精準地針對病灶治療。

與會嘉賓包括掌管檳州衛生事務的行政議員阿菲夫、瑪麗安山癌癥醫院董事劉展華、臨牀部總監何景發、天主教檳城教區主教瑟巴斯丁、Transmedic醫療器材公司主席李天賜、包括升旗山區國會議員黃漢偉及浮羅池滑區州議員李俊傑。

財案增就業機會是重點之一

財政部長林冠英即將於下月11日在國會提呈2020年財政預算案，針對預算案內容，林冠英大賣關子。但他透露，增加就業機會是來臨預算案的重點之一。

“來臨預算案的焦點之一是增加就業機會，我們希望解決尤其是大專畢業生及青年的失業問題，希望看到更多人工作，大家都成為有生產力的人。”

他披露，我國男性及女性的勞動參與率分別為80%及56%，還有相當大的提升空間。他說，政府也將祭出措施，鼓勵私人界積極參與國家經濟發展。

被詢及來臨預算案有哪些減輕百姓生活開銷壓力的措施，又會給檳城帶來哪些好消息，林冠英則要求靜待即將提呈國會的財政預算案正式出爐。

林冠英致詞時也提到，內閣已經決定把私人醫院、國家心髒中心及醫藥旅游事務交由財政部管轄。