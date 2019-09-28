陳大成揭不具SPM華文資格 速調華小副校長至適合崗位

（麻坡28日訊）麻坡發展華小工委會主席陳大成揭露，教育局4個月前委派一名不具大馬教育文憑華文資格的副校長，到東甲縣一所華小擔任該校的第二副校長（學生事務），認為此舉不恰當，因此籲請當局即刻將該名副校長調派至適合的崗位。

他強調，該會拒絕不具有SPM華文資格，或是不諳華語的教師到華小擔任行政職位，主要是為了確保華小不變質的原則立場，而不是針對個別人士。為此，他希望受影嚮的教師諒解。

陳大成是昨晚出席由麻縣發展華小工委會所主辦的“尊師重道慶孔誕”晚宴，在致詞時指出，擔任華小行政職務的教師，至少需具備SPM華文資格，以確保華小不變質。

他認為，華社必須嚴謹監督，以防教育局官員的疏於職守或行政偏差，使華小變質。

較後時，陳大成受媒體詢問時指出，他是於4個月前接獲有關學校的董事長告知，才獲知此事件。

經他調查發現，該名副校長為一名華裔，不過卻不具有SPM華文資格。向來，在華小擔任行政職務的校長或副校長，至少都需具備SPM華文資格。

他說，他已向東甲教育局反映，並促請將有關副校長調派至適合的崗位，可是事隔4個月後，仍無任何下文。

昨晚，陳大成致詞時也表示，1987年8月，教育部委派數十位不具華文資格，有者甚至不諳華語的教師至檳州、雪隆及馬六甲的28所華小擔任行政職務，引起董教總及各華基黨團抗議。

經過一番折騰，同年10月14日內閣同意3項原則，即派往華小任行政職務的教師必須具有華文資格；若具有華文資格教師人數不足，則應將有關職務懸空，直至空缺獲得填補；立刻停止再派不具華文資格教師出任華小行政職務，以派出者應從速調走。

昨晚，大會邀請峇吉里區國會議員兼能源科藝環境部長楊美盈主持開幕。

林賢哲：縣教局承諾重新安排

柔佛州華校督學林賢哲昨晚出席晚宴時告訴記者，他已就此事件向東甲縣教育局反映及商討，該局承諾會盡速重新安排合適人選到有關學校擔任第二副校長（學生事務）一職。

他希望，此事件能在短期內獲得解決。

另一方面，截至今日下午，記者尚未獲得副教育部長張念群，針對此事件的回應。