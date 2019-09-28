鄒壽漢：陳大錦雖獲豁免函 不可宣佈恢複董總主席身分

（八打靈再也28日訊）董總前署理主席鄒壽漢說，社團註冊局總監發出的豁免信函，是允許董總主席陳大錦保留柔佛州董聯會以外其它社團的職位，但這並不代表他可宣布恢複董總主席的身分或履行相關職務。

他在一封致董總中央委員會的公開信中聲稱，陳大錦日前召開記者會宣布取消告假，並繼續履行董總主席的職責，其實是“自欺欺人”的做法。

他說，社團註冊局的豁免信函，除了陳大錦，另兩名董總柔董聯會代表，即中央常委陳錦洲和林青賦只能以個人身份出任柔董聯會以外其他社團的任何職位，惟他們不能以個人身分在董總擔任主席和中央委員的職位。

他進一步說明，根據董總章程，整個組織是由13州華校董事聯合會或華校董教聯合會組成（稱為董總的13州屬會/州董聯會），當中並沒個人會員。

“經初選產生6個常委州屬會及7個非常委州屬會，再由常委州屬會各委派3位代表，以及非常委州屬會各委派1位代表，經過複選程序，組成中央委員會與常務委員會。”

“柔董教聯是董總13個屬會成員之一，也是現屆常委州之一；陳大錦、林青賦、陳錦洲都是柔董教聯委派參與董總的代表。”

鄒壽漢認為，隨著柔董教聯已經被吊銷註冊，淪為非法組織，或說已消失不存在，因此，董總只剩下12個州屬會；原本的柔董教聯及其所委派的3位代表也自動消失。

他強調，如果董總中央委員會罔顧社團法令，藐視社團註冊條例，蓄意違反董總章程，繼續保留柔董教聯為屬會和常委及允許陳大錦等人繼續留任主席和中央委員，董總也將面對被社團註冊局吊銷註冊的嚴重後果。

他指出，社團註冊局總監的信函，只說明陳大錦等人可個人身份擔任柔董教聯以外其它社團的任何職位，並沒明確說明他們可恢複董總各職。

宣稱複職引火焚身 勸陳大錦勿妄自詮釋

鄒壽漢勸請陳大錦等人和董總中央委員會不要妄自詮釋，蓄意觸犯社團法令和藐視社團註冊局的諭令。

他表示，陳大錦也見了內政部長，親自呈交柔董教聯被吊銷註冊上訴文件，可是至今尚未有結果。

他指出，柔董教聯被吊銷註冊，實為大馬華教組織史極不光彩的一頁，其影嚮直接牽連董總的組織；而陳大錦宣稱“複任董總主席職”，無疑引火焚身，勢必重創組織倫理規範，引發代表合法性爭議，為組織帶來滅頂之災。

他提到，董總中央委員會須嚴正看待柔董教聯被吊銷註冊及其影嚮的事態，立即採取果斷措施，刪除柔董教聯屬會籍，並將其代表陳大錦、林青賦、陳錦洲從中央常委和中央委員名單中除名。

“若董總中央委員會不在一周內執行上述措施，我將會以維護華教組織的義務與責任之名，向社團註冊局舉報，以調查董總組織的合法性問題。”