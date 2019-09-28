敦馬：沒證據證明有毒 抵制棕油如拒自由貿易

（紐約28日馬新社訊）首相敦馬哈迪向聯合國傳達我國反對試圖禁止進口棕油的做法，並指這將是拒絕自由貿易的經典案例。

他在第74屆聯合國大會演講時說，棕油仍是我國經濟的重要貢獻者。

他強調，沒證據說明棕油是有毒的，呼籲富國做出正確判斷，不要使我們一貧如洗，不要剝奪成千上萬名工人的生計。你將通過食用棕油做一件好事。

他表示，發起禁止棕油運動的一方因無法維持本身的食用油競爭力，抹黑棕油稱它對健康有毒、破壞了長鼻猴的棲息地、減少了二氧化碳的吸收等。

“我國與歐洲人一樣關註環境，我國的森林覆蓋率目前為55.3％，超過了在1992年里約地球峰會上所作的維持至少50％的承諾。”

指中美貿易戰浪費

此外，提及美國和中國之間的貿易戰，馬哈迪直言這是浪費，將使每個人致富的潛力下降。

對於針對某些國家的制裁措施，他不情楚這是根據什麼法律來實施這類制裁。

他聲稱，這似乎是富國和大國的特權，如果我們要實行制裁，就讓我們制定法律來管制；事實是，對一個國家實施制裁時，其它國家也會受制裁，例如，制裁伊朗時，馬來西亞和許多其他國家失去了一個大市場。

馬哈迪相信，所有國家都希望繁榮進步，應允許它們自己發展，盡管很多國家對自由貿易高談闊論，但卻一直推出一些不利於落後國家發展的新條規。

“這是因為有關規則和條例通常是由富國在秘密情況下提出，窮國只能逆來順受。例如泛太平洋戰略夥伴關系協定(TPP)；華盛頓是在大企業的投入精心泡制這些規則和條例，協議中，如果小國政府的決定影嚮大企業的盈利，包括未來潛在盈利，這些小國可能被迫要賠償巨額給大企業。慶幸的是，準備這些協議的強國拒絕了。”

“在這個國家被排除在外後，協議變得更可接受，但該協議仍設定條件，這違反了自由貿易的意義；我們被告知，我們須取消進口關稅或調低進口關稅，這樣一來，我國的新生行業將面臨被外國產品淘汰的窘境。”

“我們只能出口原材料，那我們要如何工業化，並為人民創造就業機會？”

馬哈迪表明，他相信資本主義，但資本主義已瘋了。

“他們已在談論創造數萬億美元的財富，對一個人或一家公司而言，擁有這麼多的錢是危險的，這可影嚮很多事物，可購買權力。因此，存在反托拉斯法（anti-trust laws），我們在TPP中看到，富裕的公司有權起訴政府。”

“這是因為協議的條款是由他們制定，而這些人並不都像比爾蓋茨那樣，他們大多數都熱衷利用賦給他的權力來追名逐利。”