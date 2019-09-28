追擊中下游毒品 武吉阿曼：捕小毒販充公財物





（檳城28日訊）武吉阿曼毒品罪案調查部落實追擊販毒新策略，在瓦解猶如“大型企業”的毒品製造源頭，充公落網毒販名下財物外，如今也將截斷猶如“中小型企業”的中下遊毒品供應點，在逮捕小毒販後，將一併充公對方財物，包括涉嫌運毒的摩多、腳車等。

武吉阿曼毒品罪案調查部總監拿督莫哈末卡利指出，警方將以邁向“乾淨大馬”為目標，在全國展開“Damn Tokan”（阻擋零售）行動，追擊中下游毒品供應點。

“相關行動已在吉蘭丹、彭亨展開，下波突擊地點將在森美蘭，由於人手不足，有關行動將陸續在全國各州執行。”

他今日在檳州警察總部召開記者會指出，警方以往僅在瓦解毒品製造源頭後充公落網毒販名下財物，惟現今逮捕小毒販後，也將一併充公對方財物。

“處於中下游供應毒品的毒販，猶如‘中小型企業’角色，毒品未必在上身，甚至收藏在其他地方，他們的交通工具不排除為運毒工具，因此警方可充公他們相關的財產。”

他說，自己剛從韓國毒品罪案論壇返國，多名專家提及馬來西亞毒品問題，讓他感到羞愧。

“我國成為毒品轉運熱點，近年不少東、西方販毒集團利用本地人作為毒驢在新加坡、印尼鄰國往來運毒，甚至已有47名大馬毒驢在國外被捕。”

他呼籲民眾不要輕易相信他人以致淪為毒驢。

檳掃蕩2天逮114人

警方週四、週五在檳州展開“Damn Tokan”行動，兩天內逮捕114名嫌犯，年齡介於18至45歲之間。

被捕者涉嫌販毒、運毒、藏毒、吸毒，也包括1985年危險毒品特別防範措施（LLPK）的嫌犯。警方起獲冰毒、海洛因、五仔、大麻、搖頭丸、克他敏，重2公斤702.39克，黑市市價10萬9259令吉。

警方也充公上述嫌犯的現款、戶頭款項、各類交通工具，總數17萬6048令吉76仙。

9個月捕逾13萬涉毒者

武吉阿曼毒品罪案調查部今年1月至9月26日為止，共逮捕13萬7225名涉嫌毒品活動人士，其中包括9512名外籍人士。

警方起獲5572公斤53克新型毒品，其中包括冰毒、克他敏、五仔、馬丸、搖頭丸，以及1135公斤69克的傳統毒品如大麻、海洛因，黑市市價26億9171萬令吉，充公財產總值216萬令吉。

同時，檳州毒品罪案調查組在相同時期，共逮捕1萬96名涉嫌毒品活動人士，包括285名外籍人士，起獲5公斤8202克新型毒品如冰毒、克他敏、5仔、馬丸、搖頭丸，以及249公斤的傳統毒品如大麻、海洛因，黑市市價1000萬60萬令吉，充公財產總值8萬5959令吉10仙。