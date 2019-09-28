連續拖欠7年 納吉兒遭追稅1310萬





（沙亞南28日訊）前首相拿督斯里納吉兒子莫哈末尼查（41歲）遭政府起訴，追討逾1310萬令吉的拖欠稅務。

據《當今大馬》報導指，尼查是繼納吉及其他兄弟姐妹後，即莫哈末納茲夫丁及諾雅娜納茲娃，另一名被起訴追稅的納吉家屬。

納吉及其兒女3人此前分別被政府起訴，以追討16億9000萬令吉、3760萬令吉及1030萬令吉的稅務。

尼查的稅務起訴時由內陸稅收局代表政府於7月24日入稟沙亞南高庭，而在同一天，還有另外對納茲夫丁及諾雅娜發出追討稅務起訴，至於針對納吉的追稅起訴，則是在6月25日入稟。

尼查被指自2011至2017年連續7年拖欠總共1310萬令吉稅，這7年的欠稅依序是76萬4228令吉、162萬4985令吉、159萬2904令吉、53萬零66令吉、121萬5490令吉、190萬8897及375萬7212令吉。

報導提到，除了上述欠稅額，由於從追稅通知於今年3月22日寄發到尼查住家算起的30天計算起，他仍沒有償還拖欠稅務的緣故，稅收局也向他征收10%總稅額的罰款。

此外，加上過了60天還沒償還欠款，罰款額再另外增加5%，以致尼查需交付的欠稅及罰款總額為1315萬9821令吉。

作為起訴人的政府也向法庭申請，針對上述欠稅征收5%年利息，同時，當局也要求從審訊日至案件結束，及任何法庭認為合適的開銷，都由答辯人尼查來承擔。

根據電子法庭系統網站ecourtservices.kehakiman.gov.my，沙亞南高庭今早9時針對尼查的案件進行案件管理，之後再交由副主簿官卡迪雅尼登記。

尼查所委任的代表律師來自Messrs Shafee & Co律師行。